Une motion de défiance votée à l’encontre de la direction de la RTBF

La confiance semble ne plus régner entre la direction de la RTBF et les travailleurs. La Société des journalistes (SDJ) a voté une motion de défiance contre la direction du média public. Elle concerne notamment l’administrateur général, Jean-Paul Philippot, ainsi que les directeurs des différents pôles (Ressources humaines, contenu, etc), y compris celui de l’information, révèlent nos confrères de Sudinfo.