Située sur l'ancienne base aérienne de Saint-Trond, DronePort est une initiative de la Société d'investissement du Limbourg LRM, de la Ville de Saint-Trond, de POM Limburg et de JK Invest. Cet écosystème comprend un aéroport régional ainsi que de multiples services dont un campus, un site de test de drones et un incubateur qui constituent une plateforme de croissance pour les entreprises qui souhaitent développer ce nouveau marché. Son objectif est de faciliter la recherche, l'innovation et le développement du marché des drones et de l'"Advanced Air Mobility".

"En acquérant une participation de 30% dans DronePort, nous aurons la possibilité de nous assurer une position unique dans cette industrie émergente", commente Arnaud Feist, le CEO de Brussels Airport. "Nous investissons de plus en plus dans le développement de ces technologies innovantes et travaillons sur plusieurs projets de drones notamment dans le domaine de la sécurité aéroportuaire ainsi que de l'efficacité opérationnelle."

L'ambition de l'aéroport est de jouer un rôle de premier plan dans le développement et l'application de solutions innovantes basées sur l'utilisation de drones. Dans cette optique, il a également déjà investi en 2021 dans SkeyDrone, actif dans les services de drones et les systèmes de gestion de ces engins.

L'objectif commun des partenaires est de faire de DronePort une plateforme de drones d'envergure internationale.

La transaction doit cependant encore être finalisée et est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence compétentes et aux organes directeurs respectifs. Elle devrait être clôturée à la mi-2023.