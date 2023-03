Ce pétrolier doit récupérer le pétrole actuellement stocké dans le "FSO Safer". Il s'agit d'un bateau vieillissant qui n'est plus entretenu et qui sert d'installation de stockage flottante pour une grande quantité de pétrole brut. Depuis des années, les experts mettent en garde contre le risque de désintégration, d'explosion ou d'incendie de ce vieux pétrolier. Cela provoquerait une catastrophe environnementale majeure en mer Rouge. Le commerce maritime en serait également gravement affecté.

Euronav a mis à la disposition de l'Onu un pétrolier approprié, indique la compagnie maritime. Il recevra d'abord l'entretien nécessaire et sera adapté à sa tâche spécifique avant de prendre la mer pour le Yémen.

Le bateau acheté par l'Onu remplacera le "FSO Safer" et restera sur place, au large du Yémen. Euronav aidera à gérer le navire-citerne, même après le pompage du pétrole, et ce pendant plusieurs mois.

Le "FSO Safer" date de 1976 et est l'un des plus grands pétroliers jamais construits. Depuis 30 ans, il se trouve au large des côtes du Yémen, et depuis 2015, lorsque la guerre civile a éclaté dans ce pays, il y est resté sans entretien ni alimentation électrique. Un incident impliquant le navire constituerait une énorme catastrophe environnementale. Selon une déclaration de l'Onu, le "FSO Safer" contient environ quatre fois plus de pétrole que l'Exxon Valdez en 1989, qui avait alors provoqué une importante marée noire au large des côtes de l'Alaska.

Le prix de vente du pétrolier par Euronav n'est pas connu. Les Nations unies elles-mêmes estiment le coût de l'opération à 129 millions de dollars.