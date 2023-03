Le bénéfice net de BNP Paribas Fortis décolle et dépasse les 3 milliards d'euros en 2022

BNP Paribas Fortis parle d'une "forte croissance" des revenus, portée par presque toutes les activités. Ceux-ci atteignent en effet 9,6 milliards d'euros, soit une hausse de 17%. Cette hausse des revenus est due en partie à l'augmentation des revenus nets d'intérêts - soutenue par la hausse des taux d'intérêt - et à la croissance des prêts aux particuliers et aux entreprises.

La filiale belge du groupe français BNP Paribas a également vu ses coûts d'exploitation augmenter en raison d'une inflation record, de 11 %, pour atteindre plus de 5 milliards d'euros. En Belgique, ce phénomène s'explique principalement par le développement des activités commerciales, le poids de l'inflation élevée et une forte hausse des taxes bancaires, partiellement compensée par une diminution des effectifs et l'optimisation du réseau, détaille-t-on.

Les crédits accordés aux clients sont en progression de 9 % et atteignent 244 milliards d'euros, tandis que les dépôts totalisent 213 milliards d'euros, une augmentation de 2,2 % par rapport à 2021.

La banque prévoit de verser un dividende de 5,3 euros par action. Un an plus tôt, il était de 4,58 euros. Ce dividende sera versé à la maison-mère française, qui détient la totalité des actions.