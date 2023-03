En 2021, la rémunération totale de Bernard Looney avait atteint 4,5 millions de livres. Si son salaire fixe et son bonus sont restés à peu près stables l'an dernier par rapport à l'année précédente, le montant qui lui a été attribué en actions pour 2022 dans le cadre d'un plan de performance a été multiplié par douze, à 6 millions de livres, selon le rapport annuel du groupe publié vendredi.

Comme l'ensemble des majors pétrolières, le résultat annuel 2022 de BP a été dopé par la hausse des cours des hydrocarbures, dans la foulée de la guerre en Ukraine. Ce résultat, publié début février, a été accompagné d'importantes distributions aux actionnaires. En outre, lors de la publication de son résultat, BP avait annoncé un ralentissement de sa transition énergétique, au grand dam des écologistes.

La sortie de ses comptes du groupe russe Rosneft, à cause de la guerre en Ukraine, a certes fait tomber le bénéfice net de BP dans le rouge, avec une perte de 2,5 milliards de dollars, mais son bénéfice hors éléments exceptionnels, indicateur privilégié par les marchés, a plus que doublé sur un an, à 27,7 milliards de dollars.

Les patrons de l'énergie empochent des "sommes énormes", tandis que "les familles ouvrent leurs factures d'énergie sans savoir comment elles vont joindre les deux bouts", a dénoncé Greenpeace UK dans un communiqué, appelant à taxer de façon adaptée les bénéfices des géants des hydrocarbures, au-delà notamment de la taxe de 35% sur les bénéfices énergétiques exceptionnels adoptée l'an dernier par le gouvernement britannique.

Les 6 millions de livres en actions de performance attribuées à M. Looney sont cependant plus faibles que les plus de 11 millions de livres évoquées fin février par le quotidien The Times, qui correspondaient au montant contractuel maximum.

BP indique n'avoir versé que 54% de ce maximum, invoquant un rendement pour les actionnaires plus faible que la plupart de ses concurrents du secteur, mais aussi le fait que le plan de performance avait été établi en 2020 en pleine pandémie, à un moment où le prix de l'action était plus faible.

L'action de BP était en baisse de 1,96%, à 546,10 pence, vendredi vers 11H00 GMT à la Bourse de Londres.

L'ex-patron de Shell, Ben van Beurden, a lui aussi vu sa rémunération flamber l'an dernier, à 9,7 millions de livres (11,4 M d'euros), soit 53% de plus qu'en 2021, selon des chiffres publiés jeudi. D'après l'agence britannique PA, ce montant pourrait encore être gonflé in fine à 21 millions par des primes ou bonus additionnels.