Les agences BNP Paribas Fortis seront uniquement accessibles sur rendez-vous

À travers ses différentes entités (BNPP Fortis, Bpost Banque, Nickel, Hello Bank etc), la banque compte 4,5 millions de clients en Belgique, dont 4 millions de particuliers. Et dont “80 % utilisent les solutions digitales”.

Le premier groupe bancaire du pays va adapter son réseau d’agences début 2024 en s’appuyant sur celui de bpost. Les services bancaires quotidiens seront ainsi accessibles aux clients via les 657 bureaux de poste du pays tandis que les 342 agences de BNPP Fortis seront orientées sur le conseil d’experts et seront accessibles uniquement sur rendez-vous. "Ce qui n’empêchera pas le cas échéant de s’y rendre pour des opérations bancaires de base", assure le service de presse de la banque.

La néo-banque Nickel offre, elle, des services bancaires de base (y compris des retraits d’argent) via son réseau de librairies (415 points de vente actuellement et près de 1 400 d’ici cinq ans). “BNP Paribas Fortis offre probablement le meilleur accès au cash en Belgique”, a souligné Michael Anseeuw.

Cette évolution du réseau en collaboration avec bpost n’aura pas d’impact sur l’emploi dans les agences BNP existantes, a encore assuré le CEO. BNPP Fortis a prévu d’embaucher 1 500 personnes d’ici 2025, qui s’ajouteront aux 539 personnes engagées l’année dernière.

Rémunération livret d’épargne

En matière de rémunération de l’épargne. Michael Anseeuw s’est montré très prudent alors que la banque s’attend à ce que la Banque centrale européenne (BCE) remonte encore ses taux d’intérêt à 4 % vers le mois de juin. Il n’a pas répondu à la question de savoir si la hausse des taux de la BCE pourrait conduire à un nouveau relèvement des taux des livrets d’épargne après celle du début de l’année. “La hausse des taux est une question assez complexe. Actuellement, les taux à court terme sont plus élevés que les taux à long terme. Le contexte est devenu un peu différent. On sort d’une période de dix ans de taux faibles et même de taux négatifs. Ils sont passés en territoire négatif en 2014. Et ce n’est qu’en 2016 que le taux des livrets est tombés à 0,11 point de base. L’alignement a pris 2 à 4 ans”.

Réponse prudente également du CEO sur la question de savoir pourquoi BNPP Fortis a été la dernière des quatre grandes banques à revoir à la hausse ses taux. “Je ne sais pas pourquoi les autres banques se sont décidées avant nous. Nous avons notre propre stratégie”.

Michael Anseeuw n’a pas donné de chiffre sur les clients qui ont déjà placé leur épargne sur les nouveaux comptes avec une prime de fidélité plus élevée. Il a confirmé que d’ici fin mars ce nouveau compte pourrait être ouvert par voie digitale. Pourquoi ce n’était pas possible dès l’entrée en vigueur des nouveaux taux? “C’est un choix de planification”, a répondu brièvement le CEO.