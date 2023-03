Les clients de BNP Paribas Fortis auront accès aux services bancaires quotidiens dans les agences Bpost à partir de 2024

La banque souhaite mettre en place de nouveaux modèles de service combinant la facilité d'un réseau dense de points de vente locaux (bpost) avec la compétence et l'expertise du personnel de BNP Paribas Fortis , explique-t-elle.

Les clients pourront alors choisir entre des services bancaires de base fournis via sa néo-banque Nickel en se rendant en librairie (415 points de vente actuellement et près de 1.400 d'ici cinq ans); passer au tout numérique avec Hello Bank!; ou accéder aux services bancaires quotidiens dans les 657 bureaux actuels de Bpost.

Les agences de BNP seront, elles, orientées sur le conseil d'experts sur rendez-vous et 16 'Client Houses' répondront aux besoins des clients de private banking et entrepreneurs.

La banque se prépare par ailleurs à accueillir en son sein les 600 000 clients de Bpost Banque à la suite de la reprise de cette dernière il y a un an. En janvier 2022, elle avait annoncé avoir acquis les 50 % d'actions de Bpost Banque détenues par Bpost et devenir de facto actionnaire à 100 % de la banque postale. Le partenariat commercial a été conclu pour une durée de sept ans.