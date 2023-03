La start-up Fika est à ranger parmi les nombreuses jeunes pousses qui ont vu le jour durant la crise sanitaire de 2020 et 2021. C’est bien connu : quand on a l’âme d’un entrepreneur, toute crise est perçue comme une opportunité de se lancer… Encore faut-il la saisir.

Dans le cas de Florian Etienne, c'est une mise au chômage technique qui aura été l'élément déclencheur. Depuis l'automne 2019, ce jeune trentenaire originaire de Profondeville travaillait à Anvers pour le compte de Poppy, l'une des start-up lancée par la "Lab Box" du groupe D'Ieteren. Active dans la mobilité partagée, Poppy a forcément souffert des périodes de confinement imposées par le gouvernement fédéral. "Le projet Fika est né à la fin de 2020, raconte Florian Etienne. J'ai testé un pilote durant six mois et, le 1er mai 2021, j'ai quitté Poppy pour me consacrer plein-temps à Fika." Quelques mois plus tard, il était rejoint par Rudy Gardiole, un ami passé par la case de la consultance.

De manière assez paradoxale, c'est au moment où de nombreux Belges goûtaient au télétravail que Florian Etienne et son associé se sont préoccupés du "bien manger" au sein des entreprises. "Quand j'ai créé Fika, on n'avait toujours pas le droit de revenir sur son lieu de travail. Il a fallu attendre septembre 2021 pour que ce soit à nouveau autorisé. C'est à ce moment-là qu'on a pu vraiment se lancer."

Une alternative à la "junk food"

Pour la petite histoire, "fika" est un mot d'origine suédoise qui désigne un moment de pause convivial, pris entre amis ou collègues, durant lequel on boit une boisson chaude accompagnée d'un en-cas. C'est en s'inspirant de cette institution sociale suédoise que Florian Etienne a imaginé sa start-up (myfika.be). "Il suffit de se rendre dans n'importe quelle entreprise pour voir qu'il n'existe aucune alternative aux distributeurs de junk food (en-cas de faible valeur nutritive et de forte teneur en graisses ou en sucres, NdlR) et, dans le meilleur des cas, aux corbeilles de fruits. Avec Fika, on offre une alternative qui est à la fois saine et gourmande."

Pour permettre aux collaborateurs d'entreprises de troquer la barre chocolatée de dix heures ou le paquet de chips de fin de journée pour des en-cas sains et de qualité, Fika a développé un service de livraison de collations "100 % naturelles (ou biologiques), sans additifs, ni conservateurs et sucres ajoutés." Il est même possible de passer commande de collations sans gluten, sans lactose ou vegan. Pour être livrée, l'entreprise souscrit à un abonnement mensuel en choisissant la fréquence de livraison en fonction du nombre d'employés et du volume de consommation.

L'offre de Fika s'est constamment enrichie depuis le lancement. Actuellement, la gamme de produits compte environ 200 références de snacks emballés ou en vrac. Il faut y ajouter cinq boissons de marques belges. "90 % de nos produits proviennent de producteurs belges, précise Florian Etienne. On privilégie les circuits courts et les filières équitables. Tous nos produits répondent aussi à une check-list de critères fixés par un nutritionniste. Enfin, il faut aussi qu'ils soient bons !" Fika, soucieuse d'avoir un contact direct et régulier avec ses clients, assure elle-même la livraison.

Belgique, Luxembourg et Hauts-de-France

En moins de deux ans, Fika est déjà parvenue à fidéliser 150 entreprises belges, luxembourgeoises et du nord de la France. Parmi les clientes, on retrouve aussi bien des start-up et des PME que de grandes entreprises (Sony, Decathlon, Rolex, SD Worx, Befimmo…). "Pour les employés, les snacks et les boissons sont gratuits, expose le cofondateur. Les entreprises utilisent la présence de Fika comme un des moyens de rendre le lieu de travail plus agréable, plus sain et plus durable."

Sur un plan purement business, Fika connaît une belle évolution. Entre janvier 2022 et janvier 2023, le revenu mensuel récurrent a grimpé de 7 000 à 25 000 euros. "On espère bien atteindre le demi-million d'euros de chiffre d'affaires cette année. On devrait devenir rentable d'ici la fin de l'été", avance Florian Etienne. La start-up, installée à Evere, tourne actuellement avec quatre personnes et s'est contentée, jusqu'ici, de lever 150 000 euros. Un deuxième tour de financement pourrait avoir lieu cette année avec l'ambition d'exporter le modèle Fika dans d'autres régions ou pays.