Ce nouveau financement, qui s’ajoute aux 12 millions d’euros déjà levés par Sunrise depuis sa création en 2015, intervient alors que la start-up wallonne vient de franchir une étape importante en obtenant l’agrément des autorités médicales européennes (Medical Device Regulation) et américaines (Food and Drug Administration).

Un milliard de personnes concernées

guillement "L’apnée du sommeil est sans doute l’une des maladies chroniques les plus présentes et les moins diagnostiquées au monde."

”Cette nouvelle levée de fonds, ainsi que l’obtention de nos agréments, confirment notre ambition d’améliorer l’accès aux soins pour le milliard de personnes souffrant de l’apnée du sommeil à travers le monde, se réjouit Laurent Martinot, CEO et cofondateur de Sunrise. Les études montrent que la très grande majorité de ces personnes ne sont pas conscientes de cette maladie qui draine leurs nuits. L’apnée du sommeil est sans doute l’une des maladies chroniques les plus présentes et les moins diagnostiquées au monde”.

Sunrise a développé un dispositif médical pour les personnes souffrant de troubles du sommeil. Le diagnostic de ces troubles du sommeil a lieu, généralement, dans des services spécialisés et s’avère assez contraignant pour les patients. Grâce à un capteur d’à peine trois grammes connecté à une application mobile, Sunrise permet au patient de se tester à domicile. Il lui suffit d’apposer le capteur sur le menton, muni d’un petit adhésif, avant de se coucher. Le lendemain matin, le patient et le médecin de son choix reçoivent un rapport détaillé. L’intelligence du capteur réside essentiellement dans l’analyse des micromouvements du menton (produits par la contraction des muscles respiratoires au cours du sommeil).

De nombreux postes à pourvoir

La nouvelle augmentation de capital, à laquelle ont également participé plusieurs investisseurs belges (VIVES IUF, Namur Invest, IMBC, InvestBW, Sofinex), va permettre à Sunrise d’accélérer la commercialisation de sa technologie aux États-Unis et d’accroître son effectif. Sunrise ambitionne de multiplier la taille de ses équipes par dix dans les cinq prochaines années. La start-up emploie actuellement 30 personnes et compte une vingtaine de postes à pourvoir en Belgique, en France et aux États-Unis.

guillement "Leur technologie est la première à offrir aux patients une solution d’analyse du sommeil à la fois simple, accessible et d’une précision inégalée."

Pour Philippe Peltier, associé chez Kurma Partners, les solutions développées par Sunrise permettront de “transformer la vie des millions de personnes” qui souffrent de troubles du sommeil dans le monde. “Leur technologie, qui atteint les meilleures performances cliniques de sa catégorie, est la première à offrir aux patients une solution d’analyse du sommeil à la fois simple, accessible et d’une précision inégalée.”