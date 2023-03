Un établissement très actif dans le secteur de la tech fait perdre 52 milliards de dollars aux quatre plus grandes banques américaines

Ce dernier a plongé de 60 % à Wall Street tandis que JPMorgan Chase perdait 5,4 %, Bank of america 6,20 %, Citigroup 4,10 % et Wells Fargo 6,18 %.

SVB a annoncé qu'il allait tenter de lever 2,25 milliards d'argent frais et avait vendu 21 milliards de dollars de titres financiers, perdant au passage 1,8 milliard de dollars. Pour Alexander Yokum, qui suit l'établissement pour le cabinet CFRA, le problème est que SVB fait principalement affaire avec les secteurs du capital-risque et de capital-investissement. Or ces derniers, avec la hausse des taux d'intérêt, "traversent une passe difficile" et ont besoin de retirer de l'argent. Pour faire face à ces retraits, SVB a besoin, rapidement, de liquidités.

Un mauvais timing

Pour Mike Mayo, spécialiste du secteur bancaire chez Wells Fargo, le problème de SVB est lié "au manque de diversification des financements" avec la plupart des dépôts venant du capital-risque. Sa situation "ne reflète pas celle du reste du secteur", estime-t-il. Mais elle "affecte l'état d'esprit" des investisseurs.

C'est une coïncidence mais SVB a fait part de ses problèmes le soir où Silvergate Bank, un établissement réputé proche du milieu des cryptomonnaies, a annoncé sa liquidation au vu des récentes turbulences du secteur des devises numériques, remarque Alexander Yokum.

"Du coup tout le monde se pose soudainement des questions sur la situation des autres banques et se demande à quoi ressemble leur portefeuille de titres financiers" car avec la hausse des taux d'intérêt, la valeur des obligations descend, explique-t-il.