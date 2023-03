Le Transit, Le Briefing ou le Pitchers Aviation : autant de noms de bars qui évoquent l’escale d’équipages entre deux vols. Avec près de 64 000 emplois qui lui sont liés directement ou indirectement, l’aéroport de Bruxelles est le deuxième moteur économique de notre pays, après le port d’Anvers. À quelques centaines de mètres des pistes, les bars et restaurants du village de Zaventem ont toujours pu profiter de cette clientèle, même si elle est parfois juste de passage. “À l’époque de la Sabena, nous étions toujours remplis, se remémore avec une certaine nostalgie Rosario, l’un des gérants du Briefing. “On mettait la musique à fond. Les hôtesses et les pilotes restaient parfois très tard le soir. Et cela attirait beaucoup de monde des alentours !”

”Ici, c’est un bar international”

Arrivé en 1976 du sud de l’Italie, Rosario sait de quoi il parle puisqu’il a lui-même épousé une ex-employée de la Sabena. “Je ne devais rester à Zaventem que quelques mois, mais je suis toujours là”, sourit-il. Le regard de l’Italien s’assombrit lorsqu’il évoque ses premiers mois sur le territoire belge. “L’administration locale m’a fait des misères car je ne parlais pas bien le néerlandais. Je l’ai toujours là, mime-t-il en mettant ses deux mains contre sa gorge. Ici, c’est un bar international. Je salue toujours les gens en néerlandais et puis après, ils parlent la langue qu’ils souhaitent. Et ceux qui veulent changer cela peuvent aller se faire voir. Un jour, je me suis même battu avec un client qui voulait imposer le flamand chez moi.”

L’été attendu avec impatience

Une habituée du Briefing rentre et s’inquiète de l’état de santé de la chienne de Rosario, Bella, tombée dans les escaliers le matin même. Une table plus loin, un couple de voyageurs français, bagages à la main, s’inquiètent de ne pas trouver une chambre libre dans les environs. “On a encore souvent des voyageurs ou des gens qui viennent faire une pause ici en allant chercher une connaissance à l’aéroport. Mais les membres d’équipages deviennent rares, poursuit Rosario. Surtout depuis le départ de Ryanair de l’aéroport. Même si le personnel de la compagnie irlandaise ne dépensait pas beaucoup d’argent, au moins il venait ici.”

La décoration du mythique bar Pitchers Aviation évoque l’âge d’or de la Sabena. ©Bernard Demoulin

À quelques centaines de mètres de là, dans le mythique bar du Pitchers Aviation, lieu à la décoration évoquant l’âge d’or de la Sabena, Adnan Gursac ne quitte pas son téléphone. Le jeune Bruxellois a repris le bar en plein Covid et les affaires reprennent doucement. “Pour l’instant, c’est assez calme, mais dès le mois d’avril, on devrait avoir davantage de monde, dont des équipages”, espère-t-il.

Une nouvelle clientèle venue de Bruxelles

Avec un trafic aérien quasi à l’arrêt durant des mois, la pandémie aura été longue pour les bars et restaurants en bordure de l’aéroport. “Beaucoup d’employés sont passés au télétravail”, constate Yassin El Akoussin, gérant du restaurant Manzo, spécialisé en viandes. Le lieu a dû attirer une nouvelle clientèle que celle liée directement à l’aéroport. Le Manzo est désormais prisé par la communauté “anglophone et allemande” de Zaventem. “Mais le week-end, nos clients sont à 90 % francophones, explique le jeune homme. Beaucoup de Bruxellois viennent ici car, contrairement à ce qui se passe dans la capitale, ils trouvent facilement de la place pour se garer.”

Et les nuisances sonores des avions ? Comme partout dans cette partie de la Flandre, les doléances des riverains existent contre l’aéroport. Mais aucune des personnes rencontrées à Zaventem lors de notre reportage ne s’en plaindra. “Que ceux à qui cela ne plaît pas aillent habiter à la montagne !, nous lance “Dudja”, une Croate habitant depuis plus de trente ans dans la commune flamande et “très contente de ses voisins, les avions”.