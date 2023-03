Pas question de rater Batibouw ! Et pour cause, les ventes de mars et surtout d'avril sont les meilleures de l'année pour Ixina qui se présente comme "leader belge sur le marché des cuisines équipées". "Les gens qui veulent rénover leur maison ou faire des travaux vont très souvent à Batibouw, à la recherche d'idées, mais aussi de réductions de prix et d'actions des exposants", explique Isabelle Vermeir, directrice générale d'Ixina Belgium depuis novembre dernier. En tant que telle, elle chapeaute les enseignes Ixina et Vanden Borre Kitchen tout en étant "directrice sur le terrain pour Ixina" tandis qu'un autre directeur gère au quotidien Vanden Borre Kitchen (voir ci-dessous).

Les deux enseignes seront donc présentes au Salon qui se déroule du 14 au 19 mars à Brussels Expo (Heysel). "Nous ne vendons pas de cuisines sur notre stand, précise la CEO, mais nous prenons les coordonnées des visiteurs intéressés et leur fixons rendez-vous ultérieurement en magasin pour mieux cerner leurs attentes. Difficile, en effet, de discuter sur le stand d'un achat qui représente un certain budget et doit être bien réfléchi."

Entre 5 et 15 000 euros

"La force d'Ixina, c'est de proposer des cuisines qui sont abordables pour tout le monde, poursuit Isabelle Vermeir, dans une fourchette comprise entre 5 000 et 15 000 euros. Ce qui répond aux besoins des jeunes qui achètent leur première cuisine mais aussi à ceux qui désirent une cuisine plus grande et davantage équipée." Le panier moyen s'élève à environ 10 000 euros.

"Et puis, actuellement, les gens n'installent plus une cuisine pour 20 ou 30 ans, indique celle qui a travaillé chez Century 21 pendant plus de 20 ans, ils déménagent souvent après 10 ou 15 ans et le fait de pouvoir avoir une cuisine pour 10 000 euros environ peut faciliter les choses."

En outre, "la cuisine est devenue de plus en plus importante. C'est bien plus qu'un endroit où cuisiner. C'est aussi un lieu pour accueillir des amis et prendre l'apéritif ou pour travailler." La cuisine idéale d'Isabelle Vermeir y ressemble… Elle qui est passée du secteur de l'immobilier à celui de la cuisine tout naturellement : "Il y a une cuisine dans chaque maison et quand les gens achètent une habitation, une des premières choses qu'ils veulent changer en général, c'est la cuisine…".

Années Covid, bonnes années

Certes, la concurrence dans le secteur est rude, mais "comme dans tous les secteurs, nuance la CEO, et chacun a un peu son style." Ixina a enregistré en Belgique "une croissance régulière ces dernières années." Et même "deux années record en 2020 et 2021 : Avec le Covid, beaucoup de gens étaient à la maison et ont décidé de bricoler… ou de changer leur cuisine". L'année 2022 a été celle "du retour à des ventes normales". Avec, en toile de fond, l'augmentation du prix des matières premières et de l'énergie et une inflation galopante. "Nous devons trouver des solutions pour nos clients car le besoin d'avoir une belle cuisine demeure. Et rester dans notre fourchette de prix. Une cuisine qui coûtait avant 8 000 euros coûte un peu plus cher aujourd'hui mais aux gens qui ont toujours un budget de 8 000 euros, nous proposerons d'autres aménagements ou d'autres marques d'électroménager pour maintenir le prix."

L’enseigne, née en Belgique, est aujourd’hui présente dans 23 pays. Et d’abord en France (182 magasins), son premier marché, devant la Belgique. Elle s’est implantée aussi, plus récemment, au Mexique, en Arabie Saoudite ou au Maroc, en Thaïlande, au Vietnam ou à l’île Maurice.

Dans notre pays, Ixina compte 60 magasins. Avec 35 personnes au siège à Anderlecht et 350 dans les points de vente qui sont tous en franchise (tout comme les 25 magasins belges de Vanden Borre Kitchen). Un 61e magasin Ixina va ouvrir à Libramont en avril et une autre ouverture est prévue d'ici la fin de l'année. "Nous aurons 65 magasins maximum", souligne Isabelle Vermeir.

Pour sa communication, la marque s'appuie notamment sur David Martin, le chef doublement étoile du restaurant La Paix à Anderlecht. Un partenariat qu'Isabelle Vermeir entend renforcer tandis qu'elle cherche un autre projet au nord du pays. Enfin, Ixina table sur son site, mais aussi sur les réseaux : Instagram, Facebook, pour attirer les jeunes. "En développant le rôle des influenceurs…"

C’est Nobilia qui fabrique les cuisines Ixina

Celle qui deviendra Ixina en 1995 débute en 1971 en Belgique sous le nom d’Electro-Cash (qui propose de l’électroménager à petits prix). L’enseigne appartient aujourd’hui au groupe français FBD (Franchise Business Division), lui-même filiale à 100 % de Nobilia, géant allemand de la fabrication de meubles de cuisine. C’est d’ailleurs Nobilia qui assure la fabrication des produits Ixina. Quant à Vanden Borre Kitchen, alias VDBK, c’est une joint-venture entre FBD et Fnac-Darty, propriétaire français de Vanden Borre. VDBK dispose de 25 magasins en Belgique et devrait en ouvrir “au moins cinq en 2023”, déclare Isabelle Vermeir.

En quelques dates :

22 décembre 1973 : Naissance d’Isabelle Vermeir à Dendermonde (Termonde). Bachelor en langues à Heverlee.

1999-décembre 2021 : Isabelle Vermeir travaille chez Century 21. Elle devient CEO de Century 21 Benelux en 2017.

2022 : Elle entre chez Ixina en juillet. Elle est la directrice générale d’Ixina Belgium depuis novembre 2022.