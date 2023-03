"J’ai pleuré quand je me suis vue nue" : des locataires d'Airbnb filmées à leur insu

Le proprio voyeur sera reconnu coupable d’"atteinte à l’intimité de la vie privée" en mai 2021, condamné à douze mois de prison avec sursis et interdit d’exercer durant cinq ans toute activité professionnelle liée à l’hôtellerie. L’affaire est loin d’être un cas isolé. Dans le miroir de la salle de bains, à l’intérieur d’un détecteur de fumée ou encore dans un réveil, de nombreuses locataires ont découvert des caméras dissimulées dans leurs locations Airbnb.

Ces histoires de jeunes femmes espionnées à leur insu s’accumulent. En témoigne une litanie d’affaires devant la justice en France. En avril 2017, un homme de 36 ans a été condamné à Strasbourg à trois mois de prison avec sursis pour avoir filmé des femmes nues dans son Airbnb. Sans "aucune connotation sexuelle", s’était piteusement défendu le prévenu. "Depuis je ne suis jamais retournée dans un hôtel ou un Airbnb. Je suis angoissée lorsque j’entends parler de cette plateforme", témoigne sous couvert d’anonymat une des jeunes femmes piégées par des caméras.

En avril 2018, un retraité d’une soixantaine d’années a écopé de deux mois de prison avec sursis. Il louait un appartement da "fléau social dont l’ampleur est directement proportionnelle à l’évolution de la technologie». usses et colombiennes logées dans le cadre du programme Erasmus. En octobre 2020, un homme de 59 ans a été condamné à Perpignan pour avoir dissimulé une caméra dans sa salle de bains. L’enquête policière révélera alors que 159 voyageurs avaient passé au moins une nuit dans son appartement entre 2017 et 2019. Lors de l’audience, il s’était borné à évoquer "une idée stupide", évoquant sa ""détresse sexuelle" depuis son divorce.

Aucun chiffre officiel

Cette dérive frappe évidemment tous les pays où Airbnb s’est implanté. Au Canada, la cour du Québec qualifie même ce délit de «fléau social dont l’ampleur est directement proportionnelle à l’évolution de la technologie". Là-bas, un cas de voyeurisme 2.0 est rapporté tous les deux jours : trois fois plus qu’en 2010. En pointe dans la lutte contre ce phénomène, le Canada est le seul pays à ce jour à avoir fait une recension à ce sujet. En France, les derniers chiffres remontent à 2017… Quelque 857 infractions avaient alors été enregistrées.

Contacté par Libération, le ministère de l’Intérieur reconnaît "qu’il ne recense pas encore de phénomène de délinquance lié à ce type de pratique". La gendarmerie déclare de son côté qu’elle ne peut pas encore "évoquer de manière pertinente le traitement judiciaire de ces agissements". Evidemment, la plateforme Airbnb ne fournit aucun chiffre officiel sur ces dérives. Pas question de se faire de la mauvaise publicité…

Si un hôte malveillant est reconnu coupable de captation illégale d’images de personnes nues, donc présentant un caractère sexuel, il encourt deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende selon l’article 226-2-1 du Code pénal. Autre préjudice, sous forme d’atteinte en cascade à la vie privée : le risque réel que ces vidéos finissent sur Internet et que ces images circulent à l’insu des victimes. "On peut faire condamner des hébergeurs de vidéos, mais si ces images se retrouvent sur des serveurs chypriotes ou asiatiques, nous n’avons plus aucune prise, détaille Julien Bensimhon, avocat au barreau de Paris. Il peut aussi y avoir des enfants victimes de captations illégales dans un Airbnb. Juridiquement, c’est un délit à caractère pédopornographique." Qui a valu au propriétaire du Airbnb à Perpignan d’écoper d’une obligation de soins et d’une inscription au fichier des délinquants sexuels.

"[La caméra] filmait quand nous étions dans la douche"

Si l’étape du visionnage des images par les enquêteurs reste un préalable indispensable, elle s’avère souvent douloureuse pour les victimes. "Je suis traumatisée, témoigne Camille D., victime du propriétaire voyeuriste de l’Allier. Ce n’est pas seulement ce pervers, mais aussi les policiers et gendarmes, qui m’ont vue nue dans mon intimité, même si c’était pour le bien de l’enquête." Capitale pour caractériser l’infraction, cette séquence est une "source d’angoisse pour les victimes, qu’il ne faut pas minimiser", abonde Rachel-Flore Pardo, avocate en droit pénal et cofondatrice de Stop Fisha, association de lutte contre le cybersexisme. Face à la détresse suscitée par les images intimes captées et parfois diffusées, la psychologue clinicienne Natacha Hoareau plaide de son côté pour un accompagnement systématique des victimes.

Depuis novembre 2022, elle suit ainsi à Caen huit jeunes patientes âgées de 21 à 26 ans filmées illégalement dans un Airbnb. "On soigne leurs phobies qui peuvent se transformer en paranoïa, résume la clinicienne. Par la psychoéducation, on se sert des souvenirs de la patiente pour travailler sur les mécanismes de défense du cerveau, sur les peurs qu’elles ont vécues. Les patientes que je suis sont de plus en plus jeunes, je n’étais pas préparée à un tel effet de masse."

La nuit du 11 décembre 2022, Larissa A. ne s’attendait pas à tomber sur une caméra dans son Airbnb, à Rouen. Le lendemain matin, elle et son ami découvrent dans la salle de bains une caméra dans l’horloge positionnée en face d’elle. "Elle filmait quand nous étions dans la douche. Vous vous rendez compte ?" Larissa écourte son séjour et retourne à Dieppe, sa ville d’origine. "Nous avons pris la caméra et la carte SD pour porter plainte. J’ai également envoyé un message à Airbnb pour les alerter." Après le dépôt de plainte au commissariat le jour même, elle reçoit un retour de la plateforme. Le compte du propriétaire est suspendu et l’annonce supprimée.

Sur le site de la firme de San Francisco, il est clairement stipulé que "les dispositifs de surveillance situés dans des pièces privées ne sont pas autorisés". Soit les chambres, les salles de bains ou encore les parties communes utilisées comme pièces de couchage. De plus, Airbnb indique "suspendre les comptes ayant procédé à la mise en place de caméras espions chez eux". Pour Me Bensimhon, "c’est bien le minimum". Un responsable d’Airbnb explique aussi à Libération qu’une ligne d’assistance téléphonique est disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre en cas d’urgence. Et assure que la plateforme vérifie autant que possible les profils des propriétaires. "Nous utilisons des technologies sophistiquées afin d’empêcher les personnes aux comportements inappropriés de proposer des biens sur la plateforme", justifie le cadre de la multinationale.

Plusieurs points rouges clignotant

De quoi dissuader ces propriétaires qui installent également des micros, pour écouter si d’éventuels locataires multiplient les soirées trop festives ? Une pratique aussi intrusive que répréhensible. La loi est claire : aucun système de surveillance et d’enregistrement ne peut figurer à l’intérieur du logement. Les locataires, eux, tentent de trouver des parades face aux intrusions de leur loueur. Et développent de nouveaux réflexes. En novembre 2022, Lise S. découvre ainsi plusieurs points rouges clignotant dans l’appartement qu’elle loue avec sa fille. L’un sur le micro-ondes de la cuisine, l’autre sur une lampe au-dessus du lit. "On a senti que l’on nous scrutait, j’étais terrifiée, raconte-t-elle à Libération. J’ai recouvert les objectifs de scotch. On avait peur que le propriétaire tente de rentrer la nuit. On a laissé la clé sur la porte pour qu’il ne puisse pas ouvrir de l’extérieur." D’autres prennent désormais les devants afin de ne pas se laisser filmer. En décembre 2022, Cindy G. loue un appartement sur Airbnb à Québec, au Canada. La jeune fille détecte trois caméras dans son logement. Son premier réflexe est de débrancher le modem de l’appartement. "Je sais que ces caméras peuvent être connectées au wi-fi. J’étais folle de rage", souffle la jeune Canadienne.

La plupart de ces caméras fonctionnent en effet grâce à des applications sur smartphones, reliées au réseau internet de l’appartement. Scanner le wi-fi du logement permet souvent de mettre au jour ces périphériques espions. Il existe par ailleurs "des applications à télécharger pour trouver soi-même ces caméras, rappelle Jean-Marc Bourguignon, expert en sécurité numérique. Fing Network, par exemple : simple à utiliser. On peut aussi vérifier visuellement tout ce qui est dans les “points of interest” [endroit où peuvent être fixées les caméras, ndlr], comme les angles de la chambre à coucher ou de la salle de bain." Reste que, faute de régulation rigoureuse, les propriétaires peu scrupuleux ont le sentiment de surfer sur une forme d’impunité. Sociologue spécialiste du "sexisme urbain", Johanna Dagorn l’assure à Libération : "Moins il y a d’encadrement sur un logement, plus le propriétaire va être enclin à faire ce qu’il veut. Ces plateformes ubérisées ne sont pas synonymes de sécurité. L’Etat a une grande part de responsabilité dans cette dérive."

L’universitaire préconise d’en dire le moins possible au propriétaire avant une location afin d’éviter toutes formes de discriminations, qui sont évidemment plurielles. "Il peut choisir en fonction du nom de la personne, de la couleur de peau mais aussi du sexe", poursuit-elle. Car "ces hommes qui espionnent leurs locataires choisissent sciemment des femmes". Et de conclure : "Le logement n’est pas un bien comme un autre, le rapport à l’intime est très poussé." Et la vigilance, en retour, mérite d’être redoublée.