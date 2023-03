Selon la fédération sectorielle, le manque de personnel est tel que certaines lignes de bus et de transport scolaire régulier sont raccourcies, voire supprimées. Le sous-secteur des autocars dédiés aux excursions de loisirs est lui aussi à la recherche de chauffeurs supplémentaires, la demande de voyages touristiques en autocar augmentant à nouveau après une forte baisse due à la crise du coronavirus.

Pour faire face à la pénurie de chauffeurs, le secteur demande au gouvernement d'introduire des flexi-jobs dès que possible et de donner la priorité à la formation des chauffeurs de bus et d'autocars par l'intermédiaire du Forem, de Bruxelles Formation et du VDAB.