”Dove c’è Barilla, c’è casa” (”Où il y a Barilla, il y a un foyer”). Le slogan chante à nos oreilles et illustre bien le fait que l’entreprise italienne qui vient de fêter ses 145 ans a conquis le monde entier. Barilla a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 3,93 milliards d’euros et dégagé un bénéfice net de 229 millions. D’après le magazine économique Capital, la société ferait même partie des marques agro-alimentaires dont le chiffre d’affaires a le plus augmenté l’année dernière !

Pourtant, le groupe qui emploie 8.700 personnes et distribue ses produits dans plus de 100 pays, est parti de loin et n’a pas toujours vu la vie en rose.

Boulanger de père en fils

Tout commence avec Pietro Barilla Senior (pour ne pas le confondre avec son petit-fils aussi appelé Pietro), un boulanger de père en fils descendant d’Olividio Barilla, déjà du métier dans les années 1570. À 32 ans, Pietro Barilla Senior donc, ouvre une petite fabrique de pain et de pâtes qu’il vend en vrac dans une modeste boutique à Parme, en région d’Emilie-Romagne. Nous sommes en 1877.

Issu d'une très vieille famille de boulangers, Pietro Barilla Senior ouvre sa première boutique à Parme en 1877. ©D.R.

Ambitieux, le boulanger décide d’ouvrir un second magasin mais l’opération mal gérée conduit à la faillite de toute l’entreprise en 1894… Persévérant et travailleur, Pietro Barilla Senior ne se laisse cependant pas abattre, et ouvre une nouvelle boutique quelques mois plus tard au nom de sa femme. Apprenant de ses erreurs, l’affaire tourne bien, et en 1905, la nouvelle fabrique emploie 5 salariés et produit 2,5 tonnes de pâtes par jour. En 1908, Barilla se fait connaître internationalement en participant à l’Exposition Internationale de l’Industrie moderne de Rome.

En 1910, les deux fils de Pietro Barilla Senior, Riccardo et Gualtiero, rejoignent le navire et initient le passage d’un mode de fonctionnement artisanal à industriel. En effet, l’affaire marche tellement bien que les locaux historiques ne suffisent plus. Une usine moderne est donc construite. Elle emploie 80 ouvriers et possède le premier four de la ville à tourner 24h/24 pour produire chaque jour 8 tonnes de pain et de pâtes.

À partir de ce moment, les pâtes sont vendues en paquets et non plus en vrac.

Campagne de publicité Barilla au début du XXe siècle. ©Libre de droits

Hélas, l’un des deux frères, Gualtiero, décède prématurément à l’âge de 38 ans. C’est donc Riccardo qui reprend seul le flambeau en 1919, s’entourant d’une équipe de confiance. Par la suite, le deuxième fils de Riccardo fait son entrée dans la société : le fameux Pietro Barilla Junior. Il prend en charge l’organisation des ventes, des agents commerciaux et du transport. En 1939, la société compte alors 800 employés et produit quotidiennement 15 tonnes de pain et 70 tonnes de pâtes. Pietro Junior équipe tous les vendeurs de Fiat Topolino jaunes pour plus d’efficacité – en remplacement des chevaux qui tiraient les chariots remplis de pâtes jusqu’à la gare ferroviaire – et introduit le logo rouge quasiment inchangé aujourd’hui. Si l’on regarde bien, celui-ci représente un œuf en référence aux pâtes aux œufs.

Le logo emblématique de Barilla a été créé en 1939 par Pietro Barilla Junior, le petit-fils du fondateur. ©Barilla

Après la mort de Riccardo Barilla en 1947, les rênes de l’entreprise sont confiées à Pietro Junior et à son frère Gianni. La fratrie se rend aux États-Unis pour étudier les meilleures techniques de vente, de packaging (emballages scellés) et de publicité, notamment dans le but de rebondir après la Seconde guerre mondiale.

En 1952, Pietro Junior et Gianni décident d’abandonner la fabrication du pain pour se concentrer sur la production de pâtes : la durée de conservation du produit permet ainsi d’entamer un développement commercial et industriel bien plus intéressant.

Les emballages bleu foncé caractéristiques sont introduits en 1956, et trois ans plus tard, Barilla devient numéro un sur le marché des pâtes en Italie, avec 400 tonnes produites par jour. À la fin des années 1960, Barilla construit la plus grande usine de pâtes du monde sur 125 hectares : elle se trouve dans la région d’origine de la marque, l’Emilie-Romagne, et demeure en 2023 la plus grande fabrique industrielle de pâtes de la planète !

Le siège de Barilla à Parme est aussi la plus grande usine de production de pâtes au monde. ©Libre de droits

L’année 1971 est une année charnière dans l’histoire de Barilla. Pietro Junior et son frère Gianni dirigent ensemble l’entreprise, mais ne partagent pas les mêmes vues stratégiques. De plus, le contexte dominé par le terrorisme des "années de plomb", la récession et les crises pétrolières provoquent une forte augmentation du prix du blé dur. Et donc une réduction drastique des marges bénéficiaires de l’entreprise. Pietro Junior n’a pas les moyens de racheter les 50 % de parts de Gianni. À contrecœur, il doit donc céder le bébé familial à un tiers : la multinationale américaine W. R. Grace, qui se lançait justement dans la conception de plats préparés.

Incapable de se faire à l’idée, il réfléchit pendant sept ans à la manière de remettre la main sur Barilla, et fait en 1978 une première tentative. Tentative ratée par manque de ressources… Les larmes de désespoir de Pietro à la sortie des bureaux américains de W. R. Grace en sont devenues célèbres. Toutefois, l’année suivante, lors d’une seconde tentative et contre l’avis plusieurs grands experts en finance de l’époque, à 66 ans, Pietro Barilla Junior réussit l’opération. Il redevient président de Barilla et y réinvestit toutes ses économies.

Pietro Barilla Junior a tout tenté pour conserver l'entreprise familiale. ©Libre de droits

Pietro Junior décède en 1993, alors que l’entreprise emploie 8 500 salariés et détient 35 % du marché italien. Ses enfants Guido, Luca et Paolo reprennent ensuite la société. Guido devient notamment le président et développe l’export, ce qui transforme l’entreprise en multinationale.

Aujourd’hui, Barilla contrôle et distribue les marques Barilla, Mulino Bianco, Pavesi, Voiello et Académie Barilla (Italie), Wasa (Suède), Misko (Grèce), Filiz (Turquie), Yemina et Vesta (Mexique) ainsi que Harrys (France). Elle est le premier producteur italien et mondial de pâtes.