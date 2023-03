Galeria est la plus grande chaîne de grands magasins d'Allemagne mais se trouve en mauvaise posture depuis un certain temps. Le groupe a entamé une procédure de protection en octobre, pour la deuxième fois en trois ans. En raison de l'inflation croissante, les Allemands et Allemandes tiennent en effet les cordons de leur bourse plus serrés.

La chaîne belge Inno est une filiale de Galeria Karstadt Kaufhof. Elle n'est pas concernée par ce plan.