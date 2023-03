Interdiction de TikTok, qu’a le droit de faire votre employeur ? "On ne peut pas cadenasser les collaborateurs de la sorte"

Du côté de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE), on nous signale qu’il n’y a pas de communication allant vers une interdiction pure et simple.

À lire aussi

”ByteDance, maison mère de TikTok, fait l’objet d’une enquête de l’autorité irlandaise de protection de la vie privée, qui le soupçonne d’enfreindre la législation européenne sur la protection des données (RGPD) en matière de traitement des données personnelles des enfants et de transferts de données vers la Chine”, indique tout de même l’organisation. Il existerait donc un risque de siphonnage des données personnelles depuis les serveurs basés en Irlande, puisque l'entreprise stocke dans ce pays les données des utilisateurs européens, alors que le stockage et l'espionnage potentiel dans les serveurs chinois était pointé du doigt il y a quelques années. Mais "l’application a en effet accès au micro, aux photos ou encore à la géolocalisation”, précise encore l’UWE.

”Selon le magazine Forbes, l’aspect le plus grave de cette brèche est la fonctionnalité universelle du presse-papier d’Apple, qui signifie que tout ce qui est copié sur Mac ou iPad peut être lu sur iPhone, et vice versa. Ainsi, si TikTok est actif sur votre téléphone pendant que vous travaillez, l’application peut en principe lire tout ce que vous copiez sur un autre appareil : mots de passe, documents de travail, e-mails confidentiels ou informations financières”, approfondit l’UWE.

”C’est une question de gestion de risques. Tout dépend des activités des entreprises. Mais on ne peut pas cadenasser les collaborateurs de la sorte”, commente Olivier de Wasseige, l’administrateur délégué de l’UWE.

Du côté de la Fédération des entreprises belges (FEB), le rappel des mesures contre les cyberattaques reste la priorité mais aucune position n’est prise vis-à-vis de l’application chinoise.

Et d’un point de vue juridique ?

Pour Laura Couchard, experte juridique chez Acerta, de manière globale, interdire est plutôt déconseillé, alors qu’encadrer est la meilleure des démarches.

”Si le téléphone utilisé est uniquement professionnel, ce qui est rarement le cas, on peut interdire l’installation de l’application, à condition que la finalité et la proportionnalité de la décision soient justifiées”, lance-t-elle. “La difficulté est qu’on touche à la vie privée des travailleurs. Car même sur le lieu de travail, on considère qu’il y a des sphères privées. Comment interdire l’utilisation de Messenger (l’application de Meta, NdlR) si c’est votre voie de communication avec votre famille ?”, prévient-elle.

”Tous les employeurs ne sont pas forcément concernés par l’espionnage industriel, qui plus est. Un encadrement et un accompagnement en accord avec les travailleurs sont toujours l'idéal. L’adhésion des travailleurs est également cruciale”, renchérit-elle. Quant à l’usage des réseaux sociaux sur le lieu de travail, l’experte ajoute que l’interdiction est toujours complexe, surtout le contrôle. Qui va pouvoir vérifier les usages, dans les règles de la protection de la vie privée et des données personnelles ?

Concernant le distinguo entre entreprises publiques et privées, l’experte juridique estime que c’est à peu près la même chose, mis à part le fait que pour les entreprises publiques, une convention collective et un encadrement généralisé sont souvent d’application, mais le cadre dépasse l’utilisation de TikTok.

À lire aussi

Licenciement en vue ?

Enfin, risque-t-on un licenciement en cas d’utilisation de TikTok ou autres réseaux sociaux dans le cadre du travail ? “Je n’ai jamais constaté de décision de tribunal à ce propos pour TikTok. Généralement, les cas soulevés lorsqu’il y a licenciements sont des publications sur Facebook dénigrant l’employeur, ou des publications d’activités de la part de travailleurs censés être en congé maladie. Mais là encore, il faut des publications publiques. Les communications privées ne constituent pas des preuves. Surtout si elles sont récupérées de manière illégale”, prévient-elle.

”Si TikTok est un outil de social selling ou d’employer branding efficace auprès des jeunes notamment, on peut recommander aux entreprises wallonnes la bonne pratique suivante : utiliser un device spécifique à l’usage de TikTok et recommander à ses employés de ne pas l’installer sur leurs outils professionnels”, ajoute enfin Olivier de Wasseige en guise de conclusion.