”Le baromètre pour l’année 2022 confirme la tendance d’une baisse de pouvoir d’achat, tous domaines confondus. C’est la quatrième année consécutive que la proportion des ménages déclarant avoir de grandes difficultés financières grandit, et ce de manière toujours plus conséquente. Des chiffres qui inquiètent, à la veille de la journée mondiale des droits des consommateurs”, précise d’emblée l’association.

L’indice global retenu par Testachats tient compte de la capacité des ménages à faire face à leurs dépenses dans six grands domaines : logement, mobilité, alimentation, soins de santé, culture et loisirs, et éducation.

”Pour la deuxième année consécutive, l’organisation de consommateurs constate une baisse de son indice global, soit une plus grande difficulté pour les ménages à faire face à leurs dépenses.”

Quels secteurs concernés ?

En 2022, les consommateurs ont éprouvé des difficultés principalement dans les secteurs de l’alimentation (+7 %), du logement (+6,1 %) et de la mobilité (+4 %).

”La part des ménages qui ont déclaré qu’il leur était aisé de faire face à leurs dépenses a diminué dans tous les principaux secteurs d’activité. L’organisation de consommateur remarque également que la capacité d’épargne est au plus bas depuis la réalisation du premier baromètre, soit 2018”.

Ensuite, Testachats estime que les dépenses des ménages les plus difficiles à assumer au quotidien sont l’énergie et l’eau (+9,6 %), les produits d’épicerie (+9.5 %), la viande et le poisson (+8,6 %).

”Testachats remarque également que la proportion de ménages connaissant de grandes difficultés financières a à nouveau augmenté entre 2021 et 2022 : celle-ci est passée de 4,7 % en 2021 à 5,4 en 2022 (+ 0,7 %). Une autre conclusion effraie Testachats : la proportion des ménages témoignant de difficultés financières ponctuelles correspond désormais à 53,3 % des ménages (+ 4,3 % par rapport à 2021), et celle des ménages n’ayant aucune difficulté financière a diminué, pour atteindre 41,4 % des ménages (- 4,9 % par rapport à 2021)”, avance encore Testachats.

“Notre baromètre montre que la crise actuelle a renforcé encore un peu plus les inégalités, les familles les plus touchées par la perte de pouvoir d’achat étant les familles monoparentales, les familles dont un membre a perdu un emploi et les ménages basés à Bruxelles” commente Julie Frère, la porte-parole de Testachats, qui rappelle la demande de tarification sociale davantage ancrée par rapport aux revenus et la baisse de la TVA à 6 % sur les produits alimentaires de base. Reste au monde politique de prendre en compte les demandes de l’association.