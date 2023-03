Ce montant figure dans une réponse du ministre à une question écrite de la députée PTB Maria Vindevoghel. "En 2022, l'offre d'un service de 1ère classe représentait une recette supplémentaire annuelle moyenne d'environ 35,10 millions d'euros pour le service ferroviaire intérieur", peut-on lire dans la réponse.

Il n'est pas prévu de supprimer la 1ère classe, plus chère, a ajouté M. Gilkinet. "Le maintien des 1ère et 2ème classes reste pertinent, étant donné qu'il existe une demande claire de la part des clients, en particulier des navetteurs quotidiens et des hommes d'affaires", a-t-il déclaré. "Grâce au confort offert en 1ère classe, la SNCB souhaite également attirer des voyageurs supplémentaires."

Selon le ministre, environ 2,5 % de tous les voyageurs prennent place dans une voiture de première classe (2 % des abonnés et 3 % des voyageurs occasionnels). L'ensemble des passagers de première classe représente environ 5 % des recettes. Ces pourcentages n'ont guère évolué au cours des dernières années, ajoute Gilkinet.