En comptant les options, il s'agit de la cinquième plus grosse commande en valeur jamais enregistrée pour Boeing, qui n'a toutefois pas souhaité préciser le montant ni comment elle se répartissait entre les versions 787-9 et les 787-10.

Selon la Maison Blanche, la commande s'élève au total à 37 milliards de dollars.

"Cet accord s'inscrit dans le cadre du plan stratégique plus large de l'Arabie saoudite visant à transformer le pays en une plaque tournante mondiale de l'aviation", indique dans un communiqué Boeing.

Selon Boeing, l'Arabie saoudite ambitionne de transporter via ces deux compagnies 330 millions de passagers par an et de recevoir 100 millions de touristes d'ici 2030.

Le pays a, à cette fin, annoncé dimanche la création d'une deuxième compagnie aérienne nationale, Riyadh Air, détenue par le fonds souverain du royaume et basée à Ryad, où se construit un nouvel aéroport.