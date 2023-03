Plus de 400 emplois menacés chez l'éditeur des journaux Daily Mirror et Express

L'éditeur des journaux Daily Mirror et Daily Express notamment souhaite supprimer 420 emplois en Grande-Bretagne et en Irlande, dont environ 190 postes de journalistes. L'éditeur Reach, qui possède également le Daily Star et des journaux régionaux en Grande-Bretagne, affirme que les coûts doivent être réduits en raison de l'inflation et de la baisse des recettes publicitaires.