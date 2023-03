Volkswagen renforce ses investissements dans la voiture du futur

Ces dépenses serviront notamment à la construction d'usines de cellules de batteries, sous la houlette de sa filiale dédiée PowerCo, et à la sécurisation de matières premières nécessaires à la fabrication des batteries.

"D'ici 2030, PowerCo devrait générer un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards d'euros", explique le groupe. Deux chantiers d'usines de batteries sont en cours en Suède et en Allemagne, et un autre projet va officiellement démarrer vendredi à Valence en Espagne.

Pression sur l'Europe

Le groupe a annoncé lundi l'ouverture en 2027 d'une quatrième usine au Canada, sans confirmer dans l'immédiat d'autres plans pour l'Europe, où six usines étaient initialement prévues.

Les Européens craignent de voir des multinationales remettre en question leurs investissements sur le continent pour les réaliser aux Etats-Unis où le grand plan climat et contre l'inflation (IRA) de Joe Biden prévoit des milliards de subventions pour les industries vertes.

Comme d'autres industriels, Volkswagen met la pression sur Bruxelles pour que l'Union Européenne se dote également d'un vaste plan d'aides aux technologies respectueuses du climat.

"Nous regarderons les conditions industrielles qui nous seront proposées et les prix de l'énergie (...) car ceux-ci ne sont pas compétitifs", a indiqué Oliver Blume, qui maintient son "engagement clair à continuer [la production] en Europe".

Volkswagen dit viser une part de 11% de véhicules électriques dans ses livraisons cette année, contre 7% en 2022.

Le N°2 mondial de l'automobile estime pouvoir atteindre une part de 20% dès 2025.

Sur l'ensemble de l'année 2022, Volkswagen était leader des ventes électriques en Europe, avec 352.000 véhicules écoulés mais Tesla a livré 1,31 million de voitures dans le monde contre 572.100 pour le rival allemand.

Retard en Chine

Volkswagen souhaite focaliser ses investissements sur l'Amérique du Nord et sur l'augmentation de ses ventes en Chine, traditionnellement son premier marché, où le groupe allemand ne parvient pas à s'imposer sur le segment des véhicules électriques face à la concurrence des constructeurs locaux et de Tesla.

Lors de sa visite en Chine le mois dernier, Oliver Blume a été "impressionné" par le développement du marché des véhicules électriques, a-t-il raconté mardi lors de la conférence de presse annuelle, sa première en tant que PDG du groupe dont il a pris les commandes en septembre 2022.

La Chine représente actuellement quelque 40% des ventes du groupe qui y vend très majoritairement des motorisations traditionnelles lui ayant assuré l'an dernier 16% des parts du marché automobile dans le pays.

"Nous sommes très forts sur les moteurs thermiques mais nous avons encore du retard sur les véhicules électriques", a reconnu M. Blume.

C'est aussi pour répondre à la demande chinoise que le groupe multiplie ses investissements dans les logiciels intégrés.

La Chine sera pionnière dans la mise en oeuvre de la conduite autonome, estime VW qui a annoncé en octobre un important partenariat avec Horizon Robotics, spécialiste chinois de l'intelligence artificielle, pour se renforcer dans ce domaine.

A ces investissements s'ajoutent encore des dépenses "dans la dernière génération de moteurs à combustion". Celles-ci atteindront leur pic "en 2025, pour ensuite diminuer continuellement".

"Effet prix"

Le groupe a affiché en 2022 un bénéfice net en légère hausse de 2,6% sur un an, à 15,9 milliards d'euros, malgré une baisse de 7% de ses livraisons de véhicules.

La rentabilité des ventes avant éléments exceptionnels a augmenté légèrement, atteignant 8,1%, grâce à des prix plus élevés et des ventes de modèles plus chers, bénéficiant de meilleures marges.

Le groupe aux dix marques s'attend à écouler 9,5 millions de véhicules cette année, un bon million de plus qu'en 2022.

"Les goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement devraient progressivement s'atténuer en 2023", permettant à Volkswagen d'honorer le niveau "élevé" de son carnet de commandes.