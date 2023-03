"Particulièrement dans des conditions difficiles, le groupe BMW fait preuve d'un haut degré de résilience", a déclaré son patron Oliver Zipse dans un communiqué.

Les principaux relais de croissance en 2023 seront les véhicules 100% électriques ainsi que des modèles du segment haut de gamme comme la nouvelle grande limousine Série 7, le SUV X7 et des modèles de la marque de luxe Rolls-Royce.

Les ventes dans le haut de gamme sont attendues en hausse de l'ordre de 50% et dans un "haut pourcentage à deux chiffres" dans le segment tout électrique, selon un communiqué.

15% des ventes totales (en baisse) sont électriques

La part des véhicules tout électriques doit représenter 15% des ventes totales, contre 9% l'an dernier.

Les ventes totales du segment automobile sont attendues en "légère croissance" en 2023.

En 2022, le groupe a écoulé près de 2,4 millions de véhicules, soit une baisse de près de 5% sur un an en raison de goulots d'étranglement dans les approvisionnements et de restrictions sanitaires en Chine.

BMW, qui fabrique également des motos et tire d'autres recettes de sa branche financement, a par ailleurs confirmé mercredi avoir dégagé en 2022 un bénéfice net record de 18,6 milliards d'euros, en forte hausse de 49% sur un an, grâce à des prix de vente plus élevés rattrapant la baisse des volumes, comme indiqué la semaine dernière.

Le rival de Mercedes continue début 2023 de profiter du boom de ses modèles électriques, dont les ventes ont doublé au cours des deux premiers mois de l'année, par rapport à la même période de l'an passé, selon un communiqué.

La croissance a été particulièrement forte en Chine, avec un triplement constaté des ventes après une année 2022 perturbée par les mesures sanitaires imposées par Pékin.

D'ici 2024, au moins une nouvelle voiture sur cinq produite par BMW aura une propulsion entièrement électrique, puis une sur quatre d'ici 2025 et une sur trois en 2026, selon des nouveaux objectifs dévoilés mercredi.

Il compte pour cela lancer sa gamme de voitures électriques baptisée "Neue Klasse" à partir de 2025, dont les premiers modèles sortiront de sa nouvelle usine de Debrecen (Hongrie).

La production de ces limousines sera ensuite élargie au site centenaire de Munich en 2026, puis à celui de San Luis Potosí au Mexique en 2027.