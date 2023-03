Delhaize : le conflit est condamné à se poursuivre

Les deux parties restent en tout cas figées sur leur position, et cela ne risque pas d’évoluer.

La direction attendue au tournant

Comme la direction l’avait annoncé lors de la présentation du plan de passage sous franchise de ses supermarchés intégrés, il y aura des pertes d’emploi au siège de Zellik. Elle a cette fois chiffré la mesure, à 175 emplois nets en moins (de nouveaux postes compensant en partie la suppression d’emplois due au changement de modèle). Cette même direction s’est également félicitée d’avoir jusqu’à présent reçu plus de 150 marques d’intérêts pour la franchise de ses supermarchés. Le message est de montrer que le plan tient la route et suscite bien l’intérêt d’entrepreneurs séduits par le modèle “affiliés”, même si une “marque d’intérêt” n’est pas encore un contrat de reprise. Le CEO Xavier Piesvaux s’était d’ailleurs déclaré tout à fait confiant dans la capacité de Delhaize de trouver un repreneur pour chacun de ses 128 supermarchés.

D’autant que les syndicats continuent à bloquer des quatre fers ce processus, en raison des menaces sur l’emploi et les conditions de travail du personnel des supermarchés intégrés lorsqu’ils auront quitté l’environnement du groupe Delhaize pour un franchisé. La volonté des trois syndicats est d’arriver à faire plier Delhaize Belgique et l’obliger à retirer son projet.

Pression maintenue

La pression devrait donc être maintenue, mais avec sans doute quelques aménagements à venir. Selon le “Standaard”, les mouvements de protestation et de grève pourraient se concentrer sur le vendredi après-midi et le samedi, les périodes les plus importantes en termes de fréquentation dans la grande distribution. De quoi continuer à porter la contestation, tout en évitant de se retrouver face à un essoufflement du mouvement alors que le bras de fer est parti pour durer.

Le dialogue est en tout cas au point mort. Les syndicats ne comptent pas se rendre aux deux prochaines réunions prévues avec la direction, qui s’arrange d’ailleurs pour éviter de les avoir dans les pieds. Les licenciements au siège seront progressifs et non pas en une ou deux vagues, de quoi échapper aux contraintes de la Loi Renault qui oblige les employeurs à négocier les conditions de départs avec les syndicats. Là encore, les syndicats attendent la direction au tournant.