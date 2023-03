Les grandes entreprises belges, “mauvaises élèves” dans la réduction de la pollution de leurs voyages d’affaires

À lire aussi

Entreprises danoises, suisse et britannique primées

Conclusion ? Au niveau mondial, seules 50 entreprises de ce classement ont un objectif de réduction des émissions liées aux voyages d’affaires. Parmi les entreprises qui se sont fixé un objectif, seules quatre d’entre elles obtiennent la “norme d’or”, c’est-à-dire qu’elles déclarent leurs émissions liées au transport aérien et s’engagent à les réduire de 50 % ou plus, d’ici à 2025 ou avant. Il s’agit de Novo Nordisk (industrie pharmaceutique, Danemark), Swiss Re (finance, Suisse), Fidelity International (finance, Royaume-Uni) et ABN Amro (finance, Pays-Bas). En bas du classement, on retrouve par contre des groupes d’importance tels que Volkswagen, KPMG ou Johnson & Johnson.

Les Belges en queue de peloton

Et les sociétés belges ? Dans leur bilan – réalisé pour la première fois – des déclarations des émissions “non CO2” liées aux vols d’affaires, le classement révèle que deux entreprises belges montrent la voie en déclarant toutes les émissions de gaz à effet de serre, comme les oxydes d’azote ou le dioxyde de soufre, associées aux vols d’affaires : l’entreprise pharmaceutique UCB et l’entreprise technologique Barco NV tiennent ainsi compte de l’impact total des vols dans leurs rapports. Par contre aucune des neuf grandes entreprises belges, toutes situées dans la deuxième partie du classement, ne s’est fixée d’objectif de réduction de ses émissions dans leurs voyages. UCB, Solvay, Barco, IBA et Belfius (classées C) font toutefois un petit peu mieux qu’Umicore, Bekart, AB-Inbev et Euronav (classées D, soit la pire note).