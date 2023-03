Nouveau séisme social dans la région du Centre : Avery Dennison à Soignies licencie 245 travailleurs

La direction souhaite transformer le site de Soignies en un site Graphique avec des produits de flocage et de décoration à haute valeur ajoutée. Elle compte automatiser et moderniser l’outil afin de le rendre performant. Les autres produits fabriqués à Soignies comme le Tapes (mousse, double-face) et le Label (étiquettes) seront transférés sur d’autres sites du groupe.

La mise en application de cette réorganisation se fera en 4 phases jusqu’à la fin 2024. La CSCBIE s’indigne de cette annonce. Après les crises sanitaires et énergétiques, près de 250 familles vont à nouveau être confrontées à des difficultés financières. “La CSCBIE mettra tout en œuvre afin de limiter l’impact de cette réorganisation sur le nombre de licenciement. Nous exigerons un volet social qui permette à chaque travailleur licencié de pouvoir maintenir un niveau de vie acceptable et les accompagnera à travers les cellules de reconversion afin qu’ils puissent retrouver un nouvel emploi”, indique la CSCBIE.

La CSCBIE veillera également à ce que les travailleurs qui resteront puissent maintenir des conditions de travail et de salaire convenables.