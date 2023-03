Les détails seront présentés à Hambourg ce mercredi soir. Selon Thomas Schäfer, membre de la direction, le design de l'ID.2 indiquera "la direction que prend Volkswagen en général". Le prochain défi, selon M. Schäfer, sera de construire une voiture électrique encore plus petite. "Nous devons également proposer des véhicules à moins de 20 000 euros", a-t-il déclaré mercredi.

Volkswagen a pour objectif d'atteindre une part d'au moins 80 % de voitures purement électriques en Europe d'ici 2030. D'ici 2026, la marque souhaite lancer 10 nouveaux modèles électriques, dont l'ID.2. Volkswagen ne renonce pas complètement aux moteurs à combustion interne conventionnels : elle souhaite encore lancer un certain nombre de modèles en Amérique latine et ailleurs.

L'année dernière, Volkswagen a dû faire face à des problèmes d'approvisionnement et de production, mais cette année, le groupe veut rattraper son retard et livrer plus de voitures. Il y a actuellement plus de 660 000 commandes en Europe et la priorité est de les produire et de les livrer rapidement.

Ce faisant, le groupe reste toutefois attentif aux coûts. En effet, 2023 restera probablement une année difficile en termes de prix des matières premières et de l'énergie, ainsi que de situation géopolitique. La radiation des activités russes a coûté 500 millions d'euros à VW l'année dernière.