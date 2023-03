DHL met en service 100 camionnettes de livraison électriques

"Contrairement à ce que certains prétendent, nous investissons dans un avenir climatiquement neutre", a déclaré Christophe Vaessen, responsable de Shell en Belgique. Shell a été choisi comme partenaire pour déployer l'infrastructure de recharge des camionnettes électriques.

"Le coût opérationnel des camionnettes électriques est à peu près le même que celui de la conduite au diesel", déclare Danny Van Himste, PDG de DHL Belux, à propos de la livraison des camionnettes électriques. L'investissement ne rapporte pas immédiatement de l'argent, mais il semble que ce soit une assurance pour l'avenir de DHL.

Avec les 100 camionnettes supplémentaires, un tiers de la flotte de DHL Express en Belgique sera électrifiée. "Les camionnettes constituent l'un de nos principaux investissements pour l'avenir", déclare M. Van Himste. "Cela montre que chaque secteur, et en particulier la logistique, peut et doit innover et évoluer vers une activité neutre sur le plan climatique."