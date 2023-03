"J'en avais plein le dos de me faire truffer" : pour lutter contre l'obsolescence, Fix-it crée un abonnement pour réparer vos appareils

À lire aussi

Des histoires comme ça, il en existe des milliers. Pour les solutionner, il y a bien des abonnements proposés par les enseignes comme Vanden Borre, Krëfel ou Coolblue, mais bien souvent soumis à des conditions drastiques pour pouvoir bénéficier de la garantie (appareil de moins de tant d’années, utilisation irréprochable…). Du côté des réparateurs indépendants, les mauvaises expériences lors d'une réparation sans garantie de résultat ne sont malheureusement pas rares. “Une amie à moi avait fait appel à un entrepreneur pour réparer son lave-vaisselle format familial d’une grande marque. On s’est aperçu qu’il lui avait volé toutes les pièces, et impossible de les récupérer”, raconte encore Guillaume Aubert. En outre, souvent, le coût demandé dépasse le coût réel de la réparation : pièces sur-évaluées, tarif de la main-d’œuvre décuplé…

7 appareils dans le forfait de base

C’est pourquoi M. Aubert a créé Fix-it en octobre 2022 à Bruxelles, toute première start-up à proposer un abonnement mensuel pour la réparation et la maintenance des appareils électroménagers. La jeune pousse ne vend pas d’appareils elle-même, et a donc tout intérêt à proposer des réparations efficaces. “Pour 30 euros par mois, nous proposons d’effectuer la maintenance annuelle de sept appareils électroménagers au choix, et de nous déplacer en cas de panne de l’un d’eux. L’objectif est vraiment de réparer pour une économie plus circulaire et éviter les déchets dans la nature. Dans le cas où c’est impossible, nous rachetons l’appareil sous forme de mois d’abonnement gratuits”, détaille le gérant de Fix-it. Réparation, main-d’œuvre et pièces sont incluses dans le forfait, tout comme l’éducation aux bonnes pratiques d’utilisation et le prêt d’un appareil de remplacement dans les 24 à 48 heures en attendant la réparation. L’abonnement peut aussi couvrir neuf appareils au lieu de sept pour 40 euros par mois.

”Il est vrai que 360 euros par an pour l’abonnement de base à 30 euros, cela peut paraître cher, concède Guillaume Aubert. Mais la réparation d’un seul appareil par un indépendant dépasse très souvent les 200 euros. Et surtout, l’entretien annuel que nous proposons permet de réaliser de véritables économies d’énergie. En dépoussiérant les ailettes à l’arrière du frigo et en réorganisant son contenu, on peut par exemple diminuer la consommation de cet appareil jusqu’à 30 %. Pour tous les autres équipements, cette économie peut atteindre 10 à 15 %, et pour le sèche-linge 25 %”. À noter qu’il est possible de s’abonner en étant déjà en panne, et de se désabonner à tout moment. Sous réserve de payer une différence si dans son temps d’abonnement le client a dépensé davantage qu’il n’a rapporté. Une condition sine qua non pour la viabilité du business model de Fix-it.

Objectif 1 000 abonnés

La start-up a été lancée grâce à un peu moins d’un demi-million d’euros récoltés auprès de family&friends et d’une entreprise belge dans le conseil. L’activité a démarré le 23 janvier 2023 et le site web fix-it.help lancé fin février. La société ambitionne de comptabiliser 1 000 abonnés d’ici la fin de l’année, et de passer à huit salariés, tous en CDI, contre deux aujourd’hui.

Pour l’instant, Fix-it est active à Bruxelles, dans le proche Brabant flamand et dans le proche Brabant wallon. Grâce à son concept unique, la jeune pousse espère bien élargir son offre à toute la Belgique en 2024 puis à d’autres pays, notamment grâce à une deuxième levée de fonds plus conséquente.