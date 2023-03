En créant Glooh en 2019, Dimitri Themelis, rejoint par Maximilien Vériter, a voulu bousculer le format Dooh en l’ouvrant à des acteurs institutionnels et commerciaux de proximité qui, jusqu’ici, n’y avaient pas accès. Aujourd’hui, les écrans dynamiques et connectés de JCDecaux ou Clear Channel sont en effet très majoritairement occupés par de gros annonceurs.

À lire aussi

Pour faire sauter ce verrou de l’affichage numérique urbain, la jeune pousse liégeoise a développé une plateforme de création et de planification de campagne en self-service accessible à tous. L’objectif est de permettre aux acteurs plus locaux (commerces, PME, institutions culturelles, …) de communiquer tout aussi facilement dans la rue que sur les réseaux sociaux. “​​Notre ambition est de rendre Glooh aussi évident qu’un post Instagram en matière d’affichage extérieur. Quand on veut afficher dans la rue ou ailleurs, on pense à Glooh. Et dans moins de 5 ans, grâce à l’équipe Glooh et nos investisseurs, ce sera une réalité”, expose Dimitri Themelis.

Un actionnariat public-privé chevronné

La solution technologique de Glooh a déjà séduit quelques belles références de l’affichage numérique urbain. Elle a notamment été adoptée par Clear Channel, JCDecaux, Imediacenter ou encore Basic-Fit. L’entreprise collabore aussi avec des agences prestigieuses telles que Semetis, des entreprises comme Siemens, Partenamut, WeInvest et Autosphere, ainsi que de nombreuses PME locales.

guillement "A partir du moment où on a fait le choix d'avoir une position de leader, il fallait accélérer en s'appuyant sur une augmentation de capital."

Jusqu’ici, Glooh s’est développé sur fonds propres. Aujourd’hui, la start-up a décidé de passer à la vitesse supérieure. “À partir du moment où on a fait le choix d’avoir une position de leader, il fallait accélérer en s’appuyant sur une augmentation de capital”, nous confie Dimitri Themelis. Glooh a finalisé récemment une levée de fonds de 1,5 million d’euros (1 million en capital et 500 000 euros en prêt non-dilutif). Parmi les nouveaux actionnaires, on retrouve des investisseurs publics, à savoir Wallonie Entreprendre via son fonds d’investissement W.IN.G. et Leansquare (Groupe Noshaq), ainsi que des business angels tels qu’Alexis Van de Wyer (ex-CEO d’AdsWizz) et Chris Bouwer (Founding Partner d’Adyen).

L'Europe avant d’attaquer le marché américain

”Cette levée de fonds doit nous permettre de positionner Glooh comme un leader de l’affichage digital extérieur”, explique le cofondateur et CEO. Dans les mois à venir, la priorité sera donnée à l’acquisition de nouveaux utilisateurs de la plateforme dans le Benelux et en France. “Nous ouvrirons un bureau à Paris en mai”, annonce Dimitri Themelis. L’ambition est de s’étendre à l’ensemble du continent européen, et, ensuite, d’attaquer le marché américain. Glooh va par ailleurs accélérer les développements technologiques afin de rendre sa solution encore plus intelligente grâce à un usage optimisé des données.

Glooh a dégagé un chiffre d’affaires de l’ordre de 1 million d’euros en 2022. Depuis son lancement, la start-up double ses revenus chaque année. Elle occupe actuellement une dizaine de collaborateurs et prévoit de recruter au moins cinq personnes d’ici la fin de l’année.