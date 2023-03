Son nom ne vous dit rien. C’est logique. En soi, Gilles Vidal est un total inconnu du grand public. Mais vous connaissez pourtant ses réalisations

Il a imprimé sa marque à la Citroën C4 Cactus. Le dernier logo de Peugeot, c’est lui. Les belles formes de la 3008, c’est encore lui. Et toute son équipe, bien entendu, car il apprécie d’être challengé. Les nouvelles Renault et les futurs modèles de la marque au losange porteront également sa patte. Gilles Vidal, c’est donc un nom dans le design automobile, lui qui a rejoint Renault en novembre 2020 après avoir jusque-là effectué toute sa carrière chez le grand rival de la firme de Boulogne-Billancourt, le groupe PSA (Peugeot-Citroën).

Et pourtant, la "bagnole", ce n'est pas ce qui l'attirait vraiment. Cet Auvergnat d'origine part en Suisse étudier les Arts appliqués au Art Center de Vevey." J'envisageais plutôt une formation dans le graphisme et la communication." Il opte rapidement pour le design industriel et puis s'oriente vers le créneau automobile.

Un objet "fascinant"

"Ce qui est intéressant dans l'automobile, c'est que c'est peut-être l'objet manufacturé le plus compliqué que l'on puisse imaginer. C'est assez fascinant", explique-t-il.

Durant ses études, il est en contact avec des constructeurs, partenaires de projets. "J'ai rencontré les design managers de plusieurs marques." L'avenir immédiat semblait bouché chez Citroën, qui lui a cependant promis de l'appeler quand il y aurait une place disponible. "Je comptais aller en Allemagne, probablement chez Ford ou Opel." Et puis, deux jours après le contact avec Citroën, un coup de fil lui propose de rejoindre la marque car il y a un départ à la retraite.

Le voilà donc chez le constructeur français en 1996. "Le milieu des années 90 n'était pas une époque glorieuse pour l'automobile en général. Il n'y avait pas forcément des choses extraordinaires sur les routes. Citroën m'a démontré son envie de changer les choses."

Il se retrouve ensuite chez Peugeot, l'autre marque du groupe PSA, d'abord comme responsable du concept car et ensuite comme directeur du design. "Nous avons refait toute la gamme que l'on connaît aujourd'hui sur la route."

Comment, justement, procéder avec une nouvelle marque ? "Il faut analyser la marque, son historique, son ADN, sa philosophie, ses fondations, ses valeurs, ses racines. Si on veut construire le "coup d'après" d'une marque, on ne peut pas inventer tout et n'importe quoi. Il y a un fil conducteur. Peugeot, c'était 110 ans d'histoire dans l'automobile. Il faut bien comprendre le passé, pour construire le futur assez proche."

Que ce soit chez Citroën, Peugeot et Renault, il y a une règle d'or. "Une voiture, c'est un coup de cœur. Il faut que la partie attractivité soit là au premier coup d'œil et que la personne en tombe amoureuse. Un bon design, c'est une voiture qui plaît, qui sort de la norme et que l'on va préférer à d'autres."

La nouvelle Espace arrive

Un projet, de A à Z, cela prend du temps, de l'ordre de 3 ans contre 4 ans auparavant en Europe. "Des outils digitaux nous aident à aller plus vite." Les idées, c'est bien, mais il faut qu'elles tiennent la route. "Rien que pour l'avant d'une voiture, il y a des dizaines de réglementations ou de principes d'homologation à respecter. Le design doit en tenir compte. C'est un casse-tête."

Plusieurs projets sont menés en parallèle pour le même véhicule à concevoir. La vainqueur, en quelque sorte, c'est le projet qui "va passer tous les filtres de la faisabilité et des contraintes tout en conservant un design fort, puissant".

Le design, c'est aussi l'intérieur, qu'il s'agisse de l'habitacle ou de l'écran. "Les interfaces des écrans sont devenues un gros pilier du designer automobile, que ce soit en termes d'ergonomie ou de visuel. C'est même encore plus complexe que l'extérieur d'une voiture", sourit-il.

Son challenge, c'est de proposer "le meilleur résultat possible à une certaine date. Le produit est forcément perfectible d'un point de vue créatif, parce qu'avec un jour ou un an de plus, nous aurions fait encore mieux, mais alors, la voiture ne sort jamais".

Fin du mois, le constructeur dévoilera la nouvelle Espace. "La marque a été l'inventeur du monospace", rappelle-t-il. Ce sera la 6e génération d'un modèle lancé voilà bientôt 40 ans. L'ambition est de proposer un "salon roulant", promet Renault. "L'habitabilité ira au-delà de tout ce que la concurrence peut proposer", assure Gilles Vidal. "L'idée a été de redonner de l'espace à l'Espace."

Une famille de concessionnaires automobiles

Cet Auvergnat de naissance a grandi dans la montagne et la nature, mais aussi dans le milieu automobile. “Mon grand-père, mon père et mon oncle étaient tous des concessionnaires automobiles.” Le grand-père était “multimarques”. “Il vendait toutes les voitures du groupe General Motors (GM), et plein de marques différentes, y compris des camions.” Il proposait aussi le modèle Isetta, ces petites BMW qui s’ouvrent à l’avant.“Je traînais beaucoup dans la concession, dans les ateliers, et parcourais les étagères à perdre de vue de pièces détachées. Car à l’époque, il y avait des stocks”, poursuit-il. Jeune, Gilles Vidal dessinait beaucoup, “mais pas forcément des voitures.” Il décroche un Bac avec l’option Arts plastiques. Pour le supérieur, il se rend en Suisse, à l’Art Center. “Le dessin et l’automobile se sont à nouveau rencontrés dans le cadre de mes études de design.” Il est resté depuis lors dans le même domaine. “J’y suis toujours, car c’est tellement fascinant.”

En quelques dates :

1972 : Gilles Vidal voit le jour en octobre en Auvergne.

1996 : Diplômé de l’Art Center Europe de Vevey (Suisse).

1996-2020 : Il travaille chez PSA, d’abord chez Citroën et, à partir de 2010, comme directeur du design chez Peugeot.

Depuis 2020 : Directeur du design chez Renault.