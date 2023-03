Eastpak, la célèbre marque de sac à dos et bagages streetwear du groupe américain VF Corporation (Vans, The North Face, Timberland, Dickies…) reprend la parole avec une campagne internationale qui revisite sa signature Built to Resist.

Diffusée un peu partout sur la planète, cette campagne s’incarne dans un film très arty de 90 secondes, signé par les équipes anversoises de Mutant.

C’est une constante chez Eastpak : depuis deux décennies, la marque fait cause commune avec des agences indépendantes belges. Mutant après Satisfaction donc ; Mutant la bien nommée diront certains, qui nous transporte dans un univers extraterrestre. Plus précisément, dans des décors censément martiens - lanzarotiens en réalité, le film ayant été tourné sur l’île des Canaries -, où de jeunes explorateurs évoluent librement et réinventent leurs loisirs, avec "la positivité créative" dont se revendique Eastpak.

Durabilité

Aux dires de l'annonceur, le film Built to Resist 2023 réaffirme également l'avantage produit le plus important de la marque, sa durabilité : "Chaque sac étant garanti 30 ans, il est tout à fait possible qu'un Eastpak soit toujours là lorsque l'humanité explorera de nouveaux horizons", sourit la Brand Marketing Manager maison, Florence Blanckaert.

Eastpak : "Build to resist". ©Mutant

Odin Saillé, fondateur et directeur de création de Mutant, met en avant les caractéristiques cinématographiques de cette production réalisée par Maky Margaridis et Tristan Feres (Bleunuit) : "Le film dépeint une société futuriste sur une nouvelle terre d'accueil qui répond parfaitement à ce désir d'aventure qu'inspire Eastpak, et c'est un cadre parfait pour exprimer cette énergie juvénile d'exploration et d'amusement."

Pour l'anecdote, les hagiographes de la marque noteront ce clin d'œil subtil à Skeleton, la campagne emblématique de 1997, avec ce fameux squelette perdu au milieu du désert, dont le sac à dos est en parfait état. Squelette qui fait une rapide apparition dans la nouvelle production. "Il existe peu de marques aussi intemporelles qu'Eastpak", conclut Odin Saillé. C'est le genre de briefing dont rêve n'importe quelle agence : pouvoir donner sa propre interprétation créative et montrer au monde ce que Built To Resist signifie dans le paysage culturel d'aujourd'hui."

La campagne est multicanale : elle sera diffusée sur les réseaux sociaux, les canaux numériques, en magasin et Youtube.