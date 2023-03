Cela a été incroyable”, raconte Mathieu Vande Velde, en parlant de cette journée de lundi qui restera gravée dans sa mémoire. Ce jour-là, le chef de 24 ans a décroché sa première étoile au Michelin et le prix du Jeune Chef 2023. “Quand j’ai commencé la cuisine à 15 ans, j’ai dit à mon père :“Tu sais, un jour, nous réussirons à avoir une étoile. Depuis lors, nous n’avons pas lâché et chaque jour, nous avons gagné un petit millimètre et, aujourd’hui, nous y sommes. L’équipe et moi allons continuer à avancer.”

Après l’école hôtelière provinciale de Namur, il fait ses classes à Bruxelles, auprès de Lionel Rigolet au Comme chez Soi pendant deux ans – “À l’époque, il avait deux étoiles au guide Michelin” –, puis à La Paix de David Martin (deux étoiles au Michelin) pendant quatre ans. Il y entre chef de partie et en sort sous-chef. Entre-temps, Mathieu Vande Velde fait l’expérience de Top Chef, en 2021. Un tremplin. “Dans une carrière, en tant que jeune, Top Chef, c’est un accélérateur”, dit-il.

Et puis, l’an dernier, celui qui a toujours vécu à Anderlecht, à côté du stade de football, déménage dans le sud de la Belgique, à deux pas du circuit de Spa-Francorchamps, au Roannay, restaurant ouvert il y a un peu plus de six mois, en collaboration avec David Martin. Mathieu Vande Velde se déclare ravi de son nouvel environnement. “J’ai même eu la chance d’y rencontrer ma compagne. Un Bruxellois et une Française qui se rencontrent à Malmedy…”. Pour lui, le rêve continue.

Lundi, vous avez décroché une première étoile au “Roannay”. Comment avez-vous vécu ce moment ?

C’était vraiment énorme. C’est davantage que ce que l’on aurait pu imaginer car à 24 ans, après seulement six mois d’ouverture, avoir le titre de Jeune Chef de l’année et une étoile… c’est un hold-up ! (rire).

Est-ce qu’une étoile, ce n’est pas une pression supplémentaire sur vos épaules ?

J’ai toujours été d’avis qu’il ne fallait pas subir la pression qui venait de l’extérieur. La plus grosse pression qu’on ait, c’est celle que nous nous mettons. Cette étoile, je la vois plutôt comme un moteur.

Est-ce que cette étoile va faire grimper vos tarifs ?

Non, cela ne va rien changer au niveau des prix. Et nous n’allons pas changer notre manière d’être, c’est ce qui a plu aux clients et au guide Michelin. Nous passerons toujours aux tables comme avant, rigolerons toujours avec les clients et conserverons l’ambiance familiale du restaurant qui existe depuis le début.

Vous avez obtenu un 15/20 au Gault&Millau en novembre. Qu’est-ce qui est le plus important, le résultat au Michelin ou au Gault&Millau ?

Les deux sont aussi importants. Les deux guides sont complémentaires.

Le Michelin n’est-il pas davantage “grand public” avec ses étoiles ?

Il est plus connu et je pense que c’est pour cela que cela parle encore plus aux gens. Il y a un certain côté “sacré” au Michelin. Une fois qu’on obtient une étoile, ou deux ou trois, on fait partie de cette famille des chefs étoilés en Belgique. Mais la note au Gault&Millau est tout aussi importante.

La France n’est-elle pas un détour obligé pour un chef qui se voue à la haute gastronomie ?

Non, la Belgique compte assez de grands chefs. Ceci dit, pour moi, c’était prévu. J’avais été contacté par Arnaud Donckele du “Cheval blanc” à Saint-Tropez, qui ouvrait le restaurant “Plénitude” à Paris. Et lorsque j’ai eu mon appartement à Paris… j’ai dû rentrer en Belgique à cause du Covid. Arnaud Donckele a décidé pendant un an de repousser l’ouverture. Je ne pouvais pas attendre. J’ai donc participé à l’émission Top Chef et je suis revenu à “La Paix”.

Passer par Top Chef, c’est indispensable aujourd’hui pour acquérir de la visibilité ?

Top Chef, ce n’est pas ce qui fait qu’on en est là aujourd’hui. Ce sont les équipes au “Roannay”. Mais, dans une carrière, en tant que jeune, Top Chef, c’est un accélérateur. Cela vous met sur le devant de la scène, vous donne pas mal de contacts et vous apporte une certaine notoriété. Cela a participé à la réussite que je connais aujourd’hui.

Vous êtes fort présent sur les réseaux sociaux. C’est nécessaire pour faire tourner le business ?

Personnellement, je suis très présent sur Instagram, je pense que c’est le réseau qui permet le plus d’évolution et de contacts entre différents chefs à l’international. Mais la réussite médiatique n’est pas la réussite business. C’est le travail que nous faisons ici avec les clients locaux qui est le plus important.

Comment avez-vous vécu la pandémie, pour votre début de carrière ?

Cela a été dur pour tout le monde. Tout se mettait à l’arrêt dans un métier où tout va très vite. En termes de créativité, quand on a dû se remettre dans le bain de la restauration et recommencer à créer des plats, c’était compliqué. Financièrement aussi, bien sûr. On croise les doigts pour qu’il n’y en ait pas d’autres car ce serait à nouveau catastrophique. Mais je pense que ce serait géré différemment.

Beaucoup ont quitté les métiers de l’horeca…

Énormément de jeunes ont passé du temps chez eux ou en famille… L’idée de revenir travailler le soir et le week-end jusqu’à une ou deux heures du matin en a poussé beaucoup à arrêter.

La gastronomie haut de gamme connaît donc ce même problème de main-d’œuvre que l’horeca en général ?

Le problème touche tout le secteur. Mais nous avons eu la chance de recruter de bons éléments au “Roannay”. C’est sur cette base que nous avons pu construire, avancer… et aller chercher cette étoile.

Souvent, les restaurants ne sont plus ouverts que du mercredi au samedi : est-ce nécessaire pour assurer la rentabilité ?

La vraie question, c’est celle des jours de congé du personnel. Il y a quarante ans, on avait un jour de congé par semaine. C’est passé à deux, puis trois. Au “Roannay”, nous sommes à 3,5 jours. Parce que les journées sont très longues, parce que le travail est dur et intense et qu’il faut que les équipes soient en forme.

C’était de l’esclavage ?

C’était une autre époque. Mais si le personnel peut avoir une vie de famille en plus de travailler au restaurant, avoir des congés, il n’aura plus de raison de partir. Et nous nous y retrouvons au niveau rentabilité.

La hausse des prix des matières premières, de l’énergie, l’inflation : comment s’en sortir ? Les prix vont-ils augmenter ?

Il faut comprendre que les restaurants gastronomiques ne sont pas ceux qui gagnent des sommes astronomiques. Nous devons afficher des prix élevés parce qu’il y a énormément de travail derrière, et les coûts des produits et de l’énergie sont conséquents. C’est pour cela que nous avons mis des prix élevés dès le début.

On voit beaucoup de restaurants qui proposent de la cuisine “végétale”. Comment vous positionnez-vous par rapport à cela ?

De plus en plus de clients sont à la recherche de menus végétariens. Quand nous sommes prévenus, nous prévoyons des menus végétariens. Six services si nécessaire. Mous sommes dans une région où il y a encore peu de clients qui sont 100 % végétariens…

“Philippe Etchebest, c’est une rencontre courte mais intense”

Quels sont les chefs qui vous inspirent ?

Les deux chefs pour lesquels j’ai travaillé évidemment : Lionel Rigolet et David Martin. En France, je pense à un chef comme Yannick Alléno qui a réussi à développer une image tellement forte dans ses différents établissements. Il y en a plein…

Et pas votre mentor dans Top Chef, Philippe Etchebest ?

Si, bien sûr… Philippe Etchebest, c’est une rencontre courte mais intense grâce à l’émission. C’est une belle personne et une belle preuve de réussite. Que ce soit dans sa carrière sportive, dans la musique ou en cuisine. Il a montré que quand on est déterminé, on peut y arriver.

Comment vivez-vous votre parcours personnel ? N’êtes-vous pas trop fatigué ?

Quand on commence à toucher son rêve, l’énergie est encore plus au rendez-vous. C’était déjà un rêve pour moi de devenir chef d’un établissement, d’avoir mon nom sur une carte. Cela a été possible grâce aux deux investisseurs du projet que je remercie car il faut du courage pour mettre les millions qu’ils ont mis ici et dire à un jeune de 24 ans : “Tu vas être responsable des cuisines”. Ce sont eux qui ont pris des risques, moi, je n’ai fait que faire ce j’avais à faire, avec ma motivation et ma passion de ce travail.

Dans le futur, votre objectif est-il d’être chef et propriétaire d’un établissement ?

Pas forcément. Je ne suis pas à la recherche éperdue d’une indépendance. Arnaud Donckele est salarié du groupe Louis Vuitton et il m’a dit qu’il le vivait très bien. L’avantage que nous avons par rapport à un chef indépendant, c’est que dans sa longue journée, celui-ci doit aussi faire de la comptabilité, s’occuper des réservations, etc. Ici, les journées sont longues parce qu’on est cuisine mais j’ai la chance d’avoir une comptable, une personne chargée des événements, etc.

Avez-vous un concurrent direct parmi les chefs belges ?

Non, non… Même si Mallory Gabsi et moi aimons bien nous charrier ! Nous suivons un peu le même parcours. Je ne sais pas ce que le destin nous veut. Il a fait Top Chef une année avant moi. Il y a une semaine, le Michelin France sortait et il décrochait le prix de Jeune Chef de l’année et l’étoile (pour son restaurant “Mallory Gabsi” à Paris, NdlR). Je lui avais envoyé un message disant : “Félicitations, tu as fait le casse du siècle !”. Il a copié-collé mon message et me l’a renvoyé… Je lui ai dit : “Heureusement que tu es parti en France au final !”. Sinon, il n’y a pas de concurrent. C’est un métier qui est déjà difficile. Les clients n’établissent pas de concurrence, c’est comme pour l’art : des gens peuvent s’arrêter devant un tableau à une expo et le trouver magnifique et d’autres peuvent le trouver horrible. Chaque chef a sa cuisine. On est tous copains.

Comment voyez-vous évoluer le milieu de la restauration ?

Dans les établissements haut de gamme comme les restaurants gastronomiques, on est passé d’un moment où on allait classiquement faire un repas à celui où on vient vivre une expérience. Avec un chef précis. J’accueille toujours les clients à l’entrée. Les clients aiment dire qu’ils sont venus manger chez Mathieu Vande Velde, qu’ils sont venus à notre rencontre. Nous devons évoluer vers un contact encore plus privé avec le client. Le chef dans sa cuisine en sous-sol et qui n’en sort pas, c’est terminé.

Cela ne vous énerve pas que les gens prennent sans cesse des photos des assiettes ?

Non… C’est un souvenir. Il y a juste que je leur fais toujours la petite blague en disant que cela va être froid.