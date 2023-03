"Avec la guerre en Ukraine, la pression pour assainir l’origine des diamants est grandissante"

Guy de Smet crée la société d’agence digitale IT Place en 2018 à Braine-le-Comte. Parmi ses clients, un diamantaire lui confie pour la première fois la problématique liée à la provenance des diamants et lui commande un prototype pour l’aider dans son travail. Il en suit une preuve de concept (étape dépassant le simple prototype et démontrant la faisabilité), et en 2021, la jeune pousse iTraceiT dédiée à la thématique est fondée à Braine-le-Comte.

Opérations cryptées

”Nous avons développé un algorithme qui marie les QR Codes et la blockchain pour tracer le parcours d’un produit”, explicite Guy de Smet, responsable de la technologie dans la start-up. Pour l’instant, la solution est utilisée dans le monde du diamant, mais l’application mobile et web servira bientôt à d’autres secteurs comme l’agroalimentaire ou l’industrie pharmaceutique pour lesquels iTraceiT a déjà des demandes. “En raison de la guerre en Ukraine, la pression sur les marques pour assainir l’origine des diamants bruts et taillés est grandissante, notamment depuis que le G7 a lancé fin février un processus visant à interdire les diamants russes, éclaire Guy de Smet. D’ailleurs, cela fait des années que cet enjeu de traçabilité pose problème, le système reposant sur une multitude de certificats et de documents ainsi que des organismes comme DIA-LOG ou Sarine rattachés aux marques et donc non indépendants.”

La solution se présente sous la forme d'une application web et mobile. ©iTraceiT

La solution d’iTraceiT s’appuie donc sur la blockchain pour identifier les diamants à chaque étape de leur vie, de la mine au bijoutier en passant par les tailleurs et les négociants. Chaque lot (ensemble de diamants) est identifié à tout moment grâce à des opérations cryptées liées à des QR Codes. Ainsi, en scannant le QR Code rattaché à un lot, chaque intermédiaire peut avoir accès au parcours antérieur des pierres – notamment le nombre de kilomètres parcourus – avec documents numérisés à l’appui (factures, certificats, preuves d’envoi…). Le QR Code évolue donc au fil du cheminement de la pierre. “Les logiciels d’inventaires de diamants peuvent utiliser l’application. Nous ne sommes pas en concurrence, le but est d’être la glue entre tous les intervenants qui accèdent au réseau iTraceiT, précise Guy de Smet. Cela force la coopération entre les différents intermédiaires et participe ainsi lutter contre la fraude.”

”Nous sortons du bois”

Pour le responsable de la technologie, une telle solution indépendante n’existe pas encore sur le marché “en toute humilité”, et iTraceiT est également le seul organisme à proposer de tracer les “mêlées”, c’est-à-dire les ensembles de petites pierres en dessous de 0,5 millimètre et les poudres de diamants (utilisées dans les montres par exemple). La start-up traite aussi les pierres précieuses et devrait bientôt élargir à l’or, à l’argent ou encore aux bijoux.

Guy de Smet, responsable de la technologie chez iTraceiT. ©iTraceiT

Avec ses 15 collaborateurs, iTraceiT gère à ce jour un peu moins d’une cinquantaine de clients en Belgique, France, Suisse, Inde et aux États-Unis. “Nous avons l’avantage d’être abordables aux grands comme aux petits bijoutiers et revendeurs avec un abonnement qui démarre à 100 euros par mois et dont le prix augmente avec l’utilisation”, appuie Guy de Smet. La jeune pousse, qui a démarré son activité grâce à 350 000 euros levés auprès de Family and Friends, cherche à présent à réaliser un second tour de table afin d’engager un directeur commercial et de booster sa visibilité. Elle ne souhaite par contre pas communiquer sur son chiffre d’affaires pour le moment.

”Notre solution est commercialisée depuis mai 2022, mais c’est maintenant que nous communiquons, en réponse à une interview d’Alexander de Croo accordée à De Tijd, dans laquelle le Premier ministre soulignait l’absence de solution de traçabilité indépendante sur le marché. Nous sortons du bois aujourd’hui pour dire : 'Si, cela existe, et en plus c’est développé en Belgique !'”, conclut Guy de Smet.