Credit Suisse racheté par UBS : "Ce n’est pas seulement décisif pour la Suisse, mais pour la stabilité du système financier tout entier"

La ministre des Finances Karin Keller-Sutter a déclaré que la faillite de Credit Suisse aurait pu provoquer “des dommages économiques irréparables”. La transaction s’élève à 3 milliards de francs suisses (3,02 milliards d’euros) payables en actions UBS, soit 76 centimes seulement pour une action Credit Suisse qui valait encore 1,86 franc suisse vendredi soir.

La fusion entre ces géants, qui font tous deux partie du club très fermé des 30 établissements bancaires trop importants pour faire faillite, devait donc être bouclée et annoncée avant l’ouverture des marchés asiatiques. L’espoir étant que cela suffise à empêcher une panique généralisée.

Un secteur sous pression

Le secteur bancaire est sous tension depuis que les grandes banques centrales ont augmenté fortement leurs taux afin d’essayer de maîtriser l’inflation. La récente faillite de la Silicon Valley Bank aux États-Unis et d’autres banques régionales américaines a augmenté l’angoisse des investisseurs et les a poussés à vendre les titres des banques considérées comme les maillons faibles. C’est le cas de Credit Suisse, qui, depuis deux ans, va de scandales retentissants en revers. Et malgré les efforts de sa direction pour vanter un plan de restructuration sur trois ans, l’établissement zurichois a eu du mal à accéder aux liquidités à des prix raisonnables.

Une bouée de sauvetage de 50 milliards de francs suisses lancée mercredi par la Banque centrale suisse, après une journée noire en Bourse, n’a donné qu’un bref répit à la banque. Les autorités de régulation et le gouvernement fédéral ont dû faire face à une pression immense des principaux partenaires économiques de la Suisse pour assainir la situation avant qu’elle ne contamine le monde entier.

Garanties d’État

UBS va bénéficier d’une garantie de quelque 9 milliards de francs du gouvernement, qui servira d’assurance au cas où des problèmes devaient être découverts dans des portefeuilles très spécifiques de Credit Suisse, a déclaré Mme Keller-Sutter. La Banque centrale accorde par ailleurs une ligne de liquidités allant jusqu’à 100 milliards de francs suisses à UBS et Credit Suisse.

UBS, qui a passé plusieurs années à se redresser après le choc de la crise financière de 2008 et un sauvetage massif de l’État, commence à récolter les fruits de ses efforts et il a fallu énormément de pressions des autorités pour que la direction de la banque accepte d’endosser l’habit du sauveur. La Commission de la concurrence devra aussi vérifier la configuration du rachat.

Un des gros enjeux était le sort à réserver à la branche helvétique de Credit Suisse, un des pans profitables du groupe qui a perdu 7,3 milliards de francs suisses l’année dernière et table encore sur des pertes “substantielles” en 2023. Cette branche rassemble la banque de détail et les crédits aux PME. Une des pistes envisagées par les analystes est celle d’une introduction en Bourse, qui pourrait limiter les licenciements en Suisse en raison des doublons avec les activités d’UBS.

Dimanche, le syndicat des banques a “exigé” la participation des partenaires sociaux aux discussions, compte tenu des enjeux “énormes” pour l’emploi.

Pierre Wunsch rassure

Chez nous, le gouverneur de la Banque nationale s’était montré plutôt rassurant, avant l’annonce relative au Credit Suisse. Dans une interview accordée au Tijd et à L' Écho, Pierre Wunsch a insisté sur le fait qu’il fallait distinguer la situation des banques américaines et européennes. Ainsi, le gouverneur a rappelé que les États-Unis avaient allégé les règles de capitalisation qui s’appliquent aux banques régionales US. Entre les lignes, on comprend que ce sont les petites et moyennes banques US, comme la Silicon Valley Bank, qui risquent d’avoir des problèmes.

Selon Pierre Wunsch, le cas de Credit Suisse est “à part”. Selon lui, les problèmes de cette banque étaient connus depuis longtemps. Il n’est donc pas anormal, selon le gouverneur, que les marchés se penchent sur son cas, dans ce contexte de questionnements “sur la solidité du système financier”.

Biden veut s’attaquer aux responsables des faillites bancaires

Dans un communiqué publié sur le site de la Maison-Blanche, le président américain, Joe Biden, a annoncé son intention de s’attaquer aux personnes responsables de ce désordre (”mess”), après la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB). Le Démocrate vise en particulier les hauts dirigeants des banques en faillite. “Personne n’est au-dessus de la loi. Poursuivre les responsables est un moyen de dissuasion important pour prévenir toute mauvaise gestion à l’avenir.” L’octogénaire a demandé au Congrès de modifier la loi en vue de faciliter les sanctions à l’encontre des dirigeants des banques, lorsque la faillite est due à une mauvaise gestion ou à une prise de risque excessive.

Renforcer la législation ?

Comme le rappelle le Financial Times, seuls les dirigeants des grandes banques US peuvent se faire confisquer leurs revenus par le régulateur américain, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Or la Silicon Valley Bank ne faisait pas partie de ces grandes banques systémiques. Greg Becker, l’ancien directeur de la SVB, a d’ailleurs vendu pour 3,6 millions de dollars d’actions le 27 février, moins de deux semaines avant la faillite de sa banque.

Par ailleurs, certains Démocrates envisagent de renforcer la législation afin de diminuer le risque de faillite des banques de petite et moyenne tailles. Rappelons que Donald Trump, en 2018, avait allégé la législation Dodd-Frank, votée en réponse de la crise financière de 2008-2009.