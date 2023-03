L'approbation a été longue à venir. L'annonce de la victoire d'Orange sur VOO remonte à la fin de l'année 2021. La Commission craignait une diminution de la concurrence, avec des conséquences négatives pour les consommateurs. En effet, en Wallonie, le nombre de grands opérateurs passerait de trois à deux.

La Commission n'a donc approuvé la transition qu'après une enquête approfondie, mais elle a posé des conditions : le Flamand Telenet, qui lorgne depuis longtemps sur le marché wallon, doit avoir accès au réseau fixe de VOO pendant au moins 10 ans, ainsi qu'au futur réseau de fibre optique qu'Orange prévoit de déployer.

Telenet et Orange, quant à eux, ont déjà conclu un tel accord pour 15 ans. Cela permettra bientôt à Telenet d'offrir ses services fixes d'internet et de télévision dans toute la Wallonie. Inversement, Orange aura également accès au câble de Telenet en Flandre pendant une période encore plus longue.