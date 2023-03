Nike et Michael Jordan sont quasiment indissociables l’un de l’autre. Associés depuis 1984, la marque et la star du basketball ont donné naissance à l’un des produits les plus populaires du monde : les Air Jordan. Et si ces chaussures iconiques ont ramené des milliards de dollars, elles ont bien failli… ne jamais voir le jour.

Adidas ou rien

Au début des années 1980, Michael Jordan n’est encore qu’un rookie, un jeune joueur prometteur parmi d’autres. Les attentes sont grandes autour de lui, surtout après ses prestations importantes avec l’équipe nationale américaine lors des Jeux olympiques de 1984. L’équipe remporte la médaille d’or, et le jeune joueur de 21 ans n’y est pas pour rien.

Sa notoriété grandissante lui permet de conclure un partenariat avec un équipementier. À l’époque, Michael Jordan ne rêve que d’une chose : signer chez Adidas. Avec Converse, les deux marques se partagent tous les grands basketteurs de l’époque. De son côté, Nike, fondée en 1964, est loin d’être le géant que l’on connaît aujourd’hui. Principalement active sur le secteur de l’athlétisme, la marque tente tout de même de percer dans d’autres sports plus populaires.

Michael Jordan voulait au départ signer... chez Adidas, une marque bien plus connue à l'époque. ©AFP/Archives

Pour Jordan, ce n’était donc pas une option. À tel point que le joueur refusait tout simplement de rencontrer les responsables de la marque. “Il ne voulait pas se rendre sur place”, raconte son agent David Falk dans l’émission The Boardroom. “Il ne connaissait rien de Nike, il n’aimait pas les chaussures, il ne voulait pas y aller.” Mais l’agent est convaincu que le partenariat idéal serait celui avec la marque à la virgule. Converse et Adidas ayant déjà des contrats avec d’autres grands joueurs, ils ne comptaient pas faire de Michael Jordan leur priorité, et surtout elles n’étaient pas en mesure de proposer une chaussure signature qui lui serait propre. “Pour moi, c’est Nike qui avait le plus envie de signer avec Michael, qui en avait le plus besoin, et donc qui allait en faire le plus”, ajoute-t-il.

Michael Jordan aurait touché environ 1,3 milliard de dollars entre 1984 et 2020 pour ce partenariat.

Finalement, c’est la mère de Michael, Deloris Jordan, qui parvient à convaincre son fils d’écouter la proposition de Nike. Et l’entreprise parvient à trouver les mots… et les chiffres. Elle lui fait une offre en or qu’aucun rookie n’aurait pu refuser : un contrat de 2,5 millions de dollars sur cinq ans. Nike propose également un modèle de chaussure propre au joueur qui sera rapidement baptisé les Air Jordan. La référence est double. Elle évoque non seulement la technologie à l’époque novatrice de Nike, qui a inséré de l’air comprimé dans ses semelles, “et évidemment à Michael qui jouait dans les airs”, précise encore l’agent qui proposera ainsi la dénomination aujourd’hui célèbre.

Une marque à part

Les montants investis par Nike dans ce partenariat sont énormes, mais le pari va très rapidement être payant. Alors que Nike espérait vendre pour trois millions de dollars de ces chaussures, elles rapportent plus de 100 millions de dollars dès l’année suivante. Et ce succès immédiat va se renforcer au fil des années et des exploits de Jordan sur les terrains.

Le logo "Jumpman" apparait pour la première fois en 1988. ©Shutterstock

Dès 1988 et la sortie des Air Jordan III, les chaussures sont déjà si populaires que Nike peut se permettre d’enlever sa fameuse virgule. Elle est remplacée par le Jumpman logo, qui va à son tour devenir véritablement un symbole connu et reconnu dans la culture populaire. En 1997, la marque à part entière Jordan Brand, filiale de Nike, voit le jour. Elle va alors à son tour multiplier les collaborations avec d’autres sportifs, chanteurs ou marques, renforçant toujours davantage sa notoriété.

Un contrat en or pour tout le monde

À l’heure actuelle, entre les éditions limitées et les paires devenues historiques, la vente d’Air Jordan a pris des proportions fulgurantes. Certaines sont vendues pour plusieurs centaines de milliers de dollars lors de ventes aux enchères.

Si l'athlète est depuis longtemps à la retraite, les Air Jordan se vendent toujours comme des petits pains. ©Shutterstock

Autant dire que l’association aura largement bénéficié aux deux signataires. Selon Forbes, en 1984, Adidas enregistrait des entrées financières 50 % plus importantes que celles de Nike. En 2023, Nike possède une capitalisation boursière sept fois plus grande que la marque aux trois bandes (186,67 milliards contre 25,6 milliards). En 2003, Nike a racheté Converse, pourtant leader dans le monde du basketball dans les années 1980.

Quant à Michael Jordan, s’il a depuis longtemps marqué son dernier panier (2003), les ventes de ses Air Jordan et autres produits dérivés de la marque n’ont en revanche jamais faibli. Toujours d’après Forbes, l’athlète aurait au total reçu près de 1,3 milliard de dollars de Nike entre 1984 et 2020. Rien que pour l’année 2022, grâce aux excellentes performances de l’entreprise, il aurait touché un peu plus de 256 millions de dollars.