La start-up belgo-américaine Bloomlife reçoit le feu vert de la FDA pour son "tracker" de grossesse

Le MFM-Pro est un dispositif portable sur ordonnance conçu pour aider les prestataires de soins de santé à mesurer le rythme cardiaque maternel et fœtal au domicile de la patiente ou en clinique. L'appareil mesure "de manière non invasive l'activité micro-électrique générée par le cœur de la future maman et celui de son bébé. L'appareil transmet ensuite ces données de manière sécurisée dans le cloud où elles sont analysées par un algorithme pour en extraire le rythme cardiaque maternel et fœtal", résume Bloomlife.

Parallèlement au feu vert donné par la FDA pour ce nouveau dispositif, la start-up lance "Bloomlife Connects", une plateforme connectée qui permet le suivi à distance de la santé de la future maman et de son bébé. L'entreprise souhaite, via cette plateforme, connecter la mère et le médecin entre les checkups afin notamment "de soutenir le dépistage et la gestion des complications de grossesse".

Fondée en Belgique en 2015

Bloomlife Connects se focalise initialement sur le suivi de l'hypertension gestationnelle, cette dernière constituant "une des complications les plus courantes durant la grossesse et l'une des principales causes de mortalité et de morbidité maternelles et néonatales", explique la start-up.

La start-up a vu le jour en 2015 dans le cadre de l'institut de recherche belge Imec (Institut de micro-électronique et composants à Louvain, NDLR). En 2017, elle développe son premier produit, le Bloomlife Pregnancy Tracker, un dispositif portable basé sur un patch conçu pour suivre et chronométrer automatiquement les contractions et vendu directement aux futures mamans.

"Forte de son succès sur le marché de la santé grand public", l'entreprise a depuis lors choisi de s'étendre aux marchés médicaux professionnels avec l'objectif de développer une "plateforme complète de santé maternelle permettant aux cliniciens de mieux prévoir et gérer les taux croissants de complications de la grossesse".