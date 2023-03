Roundtable lève des fonds pour faciliter l’investissement dans les start-up

Roundtable, fondée fin 2021 par Evan Testa, Julien Fissette et Simon Ternoir, a développé une plateforme qui permet aux individus de créer leurs propres communautés, d’inviter des membres à les rejoindre, de partager des opportunités d’investissement en quelques clics et de mettre en commun leur capital pour investir dans des start-up. Pour y parvenir, Roundtable a éliminé toutes les frictions administratives, légales et financières du co-investissement. Le produit permet aux investisseurs basés en France, au Benelux ou tout autre pays d’Europe de déployer leur investissement ensemble, rapidement et efficacement, via des Special Purpose Vehicles (SPV).

Contrairement à la “Siba” belge, un instrument développé par le réseau BeAngels pour co-investir dans des start-up belges, Roundtable travaille avec des instruments reconnus par tous les pays européens, ce qui permet de recueillir des investisseurs partout en Europe dans le même véhicule.

Participation de business angels belges

Roundtable annonce aujourd’hui avoir levé un premier tour de financement de trois millions d’euros pour augmenter le nombre de communautés voulant investir dans les start-up. Roundtable a utilisé sa propre plateforme pour consolider les investissements de 100 business angels à travers l’Europe. Parmi eux, on trouve des business angels belges tels que Pieterjan Bouten (Showpad), Pierre-Antoine Dusoulier (IbanFirst), Geoffroy de Cooman (Proxyclick), Christophe Maurissen (Alcogroup),… Ces business angels deviennent, par la même occasion, des ambassadeurs de l’investissement en communauté dans leur pays d’origine.

Depuis son lancement en septembre, la plateforme a déjà facilité plus de 100 levées de fonds représentant 50 millions d’euros d’actifs sous administration. Elle prévoit d’utiliser le capital levé pour développer son produit et accroître sa présence en Europe.

Plus de 1 000 investisseurs et une trentaine de communautés

Roundtable, dont l’accès deviendra public progressivement (dans une première phase, il faut être invité pour en être membre), compte d’ores et déjà plus de 1 000 investisseurs et une trentaine de communautés. “Il s’agit, très majoritairement, de Français et de Belges, indique Evan Testa. Les communautés, elles, sont très diversifiées. Roxanne Varza (Station F), par exemple, a créé une communauté de femmes business angels alors qu’Olivier Pailhes (cofondateur d’Aircall) a lancé une communauté dédiée aux investissements dans la climate tech.”

Les fondateurs de Roundtable considèrent qu’à la différence des plateformes de financement participatif (crowdfunding), “l’investissement en communauté offre plus de transparence et de collaboration entre toutes les parties prenantes, ce qui permet aux investisseurs d’évaluer et de sélectionner plus efficacement les projets et aux fondateurs de bénéficier du soutien d’une communauté d’investisseurs plus engagée”.