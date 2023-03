Cette différence s'est creusée ces 20 dernières années : en 2003, 28% des membres des instances décisionnelles de l'économie sociale étaient des femmes, contre 23% pour les autres entreprises. L'analyse, qui couvre la période de 2003 à 2021 et se base sur les données de la Banque Carrefour des Entreprises, constate un effet des mesures légales en matière d'égalité de genre. La proportion de femmes est plus élevée dans le conseil d'administration des entreprises qui y sont soumises (42 % dans l'économie sociale, 32 % pour le reste).

Les tailles de l'entreprise et du conseil d'administration influencent également les chiffres. Plus ces facteurs sont grands et moins on retrouve de femmes dans les conseils d'administration, ajoute l'Observatoire de l'économie sociale.

Au sein des structures juridiques considérées comme faisant partie de l'économie sociale, les ASBL font figure de meilleures élèves avec une moyenne de 37% de femmes dans les conseils d'administration, devant les sociétés à finalité sociale et les fondations (30%), les coopératives agréées (24%) et ensuite les mutuelles (23%).

L'observatoire invite toutefois à mettre ces chiffres en perspective avec la proportion importante de femmes qui travaillent dans ces secteurs. "Si l’économie sociale fait office de bon élève, il convient de mettre en perspective ces chiffres avec la proportion importante de femmes qu’elle emploie. L’économie sociale emploie en effet près de 70% de femmes dans son ensemble, ce qui n’est pas négligeable dans le cadre de cette étude", explique son coordinateur Augustin Morel. "Que ce soit dans l'économie sociale ou dans l'économie classique, il demeure un enjeu de taille en matière d'égalité de genre dans les instances décisionnelles."

Fin 2021, l'économie sociale comptait 11 800 entreprises fournissant 255 000 emplois, soit 12,4 % de l'emploi total en Wallonie et à Bruxelles.