En Belgique, le parc de motos est de quelque 500 000 véhicules, détenus la plupart du temps comme complément à la voiture par la même personne : la (grosse) cylindrée sera privilégiée les week-ends ensoleillés lors d’escapades en Wallonie plutôt qu’un dimanche pluvieux en plein hiver.

Comme ledit propriétaire ne peut en même temps conduire sa voiture et sa moto, les compagnies proposent des réductions de prime lorsque la personne assure ces deux véhicules, même si rien n’empêche bien entendu un motard de laisser les clés de son auto à un tiers lorsqu’il est en randonnée. C’est généralement de l’ordre de 70 à 75 % de réduction. Corona Direct propose pour sa part une assurance au kilomètre depuis bientôt deux ans.

Comme pour les voitures, l’assurance responsabilité civile (RC) est obligatoire et couvre les dégâts matériels et corporels aux tiers. Comme pour les voitures, le pilote/conducteur n’est pas couvert en cas de sinistre en tort.

D’où l’intérêt, de part et d’autre, de prendre une assurance conducteur, qui couvre les dommages corporels du motard s’il n’est pas en droit lors d’un sinistre. “Elle couvre tout conducteur qui a un accident en tort ou seul en cause en Belgique et dans les pays repris sur votre certificat d’assurance”, précise Ethias.

Motards seuls impliqués dans 35 % des cas

“Dans 35 % des accidents, le motard est seul en cause. Cette proportion augmente même à 40 % pour les accidents dans lesquels il a malheureusement perdu la vie. 63 % des accidents seul en cause sont des chutes sans obstacle, 28 % une collision avec un obstacle situé hors chaussée et 9 % avec un obstacle situé sur la chaussée”, relevait d’ailleurs en avril 2022 une étude sur Les accidents impliquant un motard en Wallonie 2016-2020, de l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR).

Est-elle pour autant populaire auprès des motards, bien plus exposés qu’un conducteur d’une voiture ? Un motard sur trois a opté pour cette garantie chez Yuzzu et Belfius Insurance. C’est 15 % du portefeuille chez P&V et 6 % chez Vivium (groupe P&V). Chez Ethias, c’est par contre un sur deux (55 %). “Le pourcentage est stable au fil des années”, note Albane Lairesse, porte-parole.

“Dans un cas sur deux, il s’agit du conducteur d’une grosse cylindrée, de plus de 500 cc”, précise Julien Hayen, porte-parole chez P&V. “La valeur catalogue moyenne hors taxes des véhicules assurés, ayant choisi cette garantie est de 6 474 euros”, complète Elodie Didier, Head of Marketing chez Yuzzu. La fréquence d’utilisation est faible, en tout cas, chez Yuzzu, de l’ordre de 1 %. “Les motards sont plus prudents que les automobilistes.”

“Elle intervient dans 7,5 % de nos dossiers sinistres 2 roues – dont 80 % d’entre eux sont avec partie adverse”, note pour sa part Thierry Martiny, porte-parole chez Belfius.

Intervention supplétive

Il est vrai, aussi, que le conducteur en tort est couvert même sans une telle garantie. L’assurance du conducteur intervient, en effet, à titre supplétif. C’est-à-dire après tout autre mécanisme de couverture, qu’il s’agisse de la sécurité sociale (via la mutuelle), de l’assurance hospitalisation ou encore de l’assurance accident du travail si le sinistre intervient dans le cadre d’un déplacement de ou vers son lieu de travail. L’assurance conducteur peut par exemple intervenir pour financer l’aide d’une tierce personne en cas d’incapacité permanente ou encore le préjudice économique et moral.

Le coût d’une telle couverture est de 28,89 euros, hors taxes, “en moyenne” chez P&V, de 75 euros chez Yuzzu, de 77 euros pour Belfius Motorbike et de 69 euros chez Ethias. “Nous proposons aussi la formule Assurance conducteur Plus.” C’est alors 103 euros.

Si la prime de la RC moto est adaptée à la baisse par rapport au tarif normal lorsque l’assuré est client de la même compagnie pour sa voiture, l’assurance conducteur n’est pas interchangeable. “Notre assurance Top Conducteur Auto suit la voiture, et non pas la personne”, remarque Gerrit Feyaerts, porte-parole chez AG Insurance. “La couverture n’est donc pas étendue à la moto.”

C’est bien entendu le cas partout, sauf si vous optez par exemple pour une couverture mobilité globale qui couvre tous les accidents intervenant dans la circulation. Plusieurs assureurs en proposent.