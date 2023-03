L'entreprise produit des marques bien connues telles que LU, Côte d’Or ou Milka, et c'est sur le site de Herentals que sont par exemple confectionnés les biscuits Prince, TUC ou PiM’s.

"Grâce à notre expertise combinée dans la production de biscuits et de chocolats, le site d’Herentals est l’un des plus grands sites de production de Mondelēz International en Europe, souligne Bart De Geest, directeur de l’usine flamande. Cet engagement fort nous permettra de répondre à la demande croissante du marché et de consolider l’importance des sites au sein du groupe."

Début 2024

La modernisation des machines de production et l'implantation de nouvelles technologies devraient être terminées début 2024. Plus précisément, l’investissement de 30 millions d'euros comprendra l’installation d’une nouvelle ligne de production pour les crackers TUC. Elle viendra renforcer les deux lignes existantes et accroîtra la capacité de production de plus de 6 500 tonnes de TUC, ce qui permettra de soutenir une croissance future jusqu’à 40%.

De plus, une toute nouvelle zone de production pour les biscuits Prince sera aménagée. Cette installation moderne assurera la production du fourrage au chocolat. La ligne PiM’s sera également modernisée avec un nouveau four de génoises. Ce nouveau four sera l’un des premiers du réseau de la chaine d’approvisionnement de l’entreprise à faire la transition du gaz à l'électrique en Europe, soutenant ainsi l’engagement de Mondelez International à réduire ses émissions carbones.

Enfin, de nouveaux équipements d’emballage seront installés pour les biscuits Bastogne, et de nouveaux systèmes IT de gestion de l'entrepôt et du système de production seront implémentés.