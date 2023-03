Assemblée extraordinaire d'Euronav : deux membres du conseil d’administration éjectés, quatre nouveaux font leur entrée

Pourtant cruciale, cette assemblée n’aura pas attiré la foule des grands jours. Les petits porteurs étaient à peine plus nombreux que d’habitude alors que les investisseurs institutionnels ont pu suivre l’AG à distance. L’heure du coup d’envoi – 14 heures – avait été choisie pour que les investisseurs basés à New York puissent suivre les débats derrière leurs écrans.

Marc Saverys et ses trois fils ont fait leur entrée vers 13h50. Ils se sont installés au premier rang après avoir salué les représentants du camp de Frontline (John Fredriksen n’avait pas fait le déplacement). Derrière les sourires et les poignées de mains, entre les différents camps, on sentait une certaine nervosité. Le silence fut même pesant quand quelques minutes avant 14h00, le CEO Hugo De Stoop et le conseil d’administration se sont assis derrière la grande table. Il n’y eut que trois questions de petits porteurs. Tout le monde attendait avec impatience le vote sur les administrateurs…

Deux partout, balle au centre

Le suspens aura duré moins d’une heure. Les actionnaires (72 % du capital était présent ou représenté) ont voté la démission de deux des cinq membres du conseil d’administration actuel. C’est donc un résultat mitigé pour le camp Saverys qui avait convoqué cette assemblée pour demander la démission de tous les membres du CA actuel.

L’assemblée a aussi approuvé la nomination des quatre candidatures des administrateurs non indépendants, deux pour CMB (Marc Saverys et Patrick De Brabandere) et deux pour le groupe Frontline (Johh Fredriksen, qui contrôle Frontiline, et Cato Stonex, un financier anglosaxon). Ces deux derniers ont obtenu plus de 99 % des voix pour 98 % pour les représentants de CMB, la société contrôlée par les Saverys.

Les deux principaux actionnaires d’Euronav, CMB et Frontline, qui détiennent 50 % du capital, ont donc 4 administrateurs sur 7 dans le nouveau CA. Alexander Saverys, le CEO de CMB, se montrait prudent après l’AG. “Il y a déjà un changement dans le conseil d’administration. On est représenté au CA et on a pu retirer certains administrateurs”, disait-il à chaud après l’AG.