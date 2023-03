RTL Belgium accepte de se soumettre au droit belge : "Cela va donner un nouvel élan au secteur audiovisuel"

D’un point de vue opérationnel, RTL Belgium, qui édite notamment les chaînes RTL-TVI et Club RTL, a toujours agi au départ du territoire belge. Mais, sur les plans juridique et régulatoire, il en allait tout autrement depuis l’abandon, il y a près de vingt ans, de sa licence belge au profit de la luxembourgeoise. RTL Belgium considérait, depuis lors, ne plus dépendre que du régulateur du Grand-Duché et non du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) belge. Cette situation “un pied dedans, un pied dehors” créait, à intervalles réguliers, de fortes tensions au sein du paysage audiovisuel francophone belge.

Le changement d’actionnaires du groupe RTL Belgium, intervenu en 2022, aura été l’élément clé pour déverrouiller la situation (en plus de la transposition en droit belge de la directive sur les Services de médias audiovisuels). La filiale belge de RTL, groupe basé à Luxembourg (avec le groupe allemand Bertelsmann comme actionnaire de référence), est en effet redevenue 100 % belge à la suite de son rachat par Rossel et DPG Media.

Avec cette décision, RTL Belgium entre donc pleinement dans le cadre juridique francophone belge, notamment en ce qui concerne les règles en matière de publicité, de protection des mineurs et de contribution à la production audiovisuelle. Pratiquement, RTL Belgium a transmis au CSA la déclaration qui en fait un éditeur de services de la Communauté française à part entière. “Cela va donner un nouvel élan au secteur audiovisuel en FWB et RTL s’en félicite”, s’est réjoui Guillaume Collard, CEO de RTL Belgium.

Tout profit pour la production locale

Le groupe audiovisuel privé, dont le siège se trouve à Schaerbeek, dit vouloir consolider son ancrage dans le paysage audiovisuel francophone et dans le tissu économique local, “plus particulièrement pour lutter contre la concurrence accrue des chaînes internationales et les GAFAN” (Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, NdlR), précise celui qui a succédé à Philippe Delusinne. “Notre objectif est clair : faire de la proximité un différenciateur stratégique en investissant dans des contenus locaux, en déployant une information locale de qualité et en renforçant les collaborations de production avec des acteurs locaux […].”

Bénédicte Linard (Ecolo), ministre des Médias et vice-présidente du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, s’est réjouie de cet épilogue : “RTL est un acteur audiovisuel privé majeur pour le public belge francophone. Son établissement en FWB, ainsi que sa reconnaissance de la compétence de l’organe de contrôle de l’audiovisuel qu’est le CSA, est un moment important.” La ministre en a également profité pour faire approuver par ses collègues de gouvernement, jeudi, un avant-projet visant à accroître la contribution des éditeurs locaux et étrangers à la production audiovisuelle de la FWB. Cette contribution passera de 2,2 % actuellement à 9,5 % maximum, en fonction du chiffre d’affaires net réalisé par l’éditeur audiovisuel en Fédération Wallonie-Bruxelles.