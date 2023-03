betFIRST ouvre son capital pour grandir

La société Sagevas, qui exploite la marque belge de paris sportifs betFIRST (paris en ligne et dans les librairies), a chargé la banque Rothschild de lui trouver un partenaire stratégique. “Nous souhaitons intégrer betFIRST dans un ensemble plus large afin d’accélérer sa croissance”, indique François le Hodey, administrateur délégué du groupe de médias IPM (lequel édite notamment La Libre, La DH-les Sports et l’Avenir), dont Sagevas est l’une des filiales.