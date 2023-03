La procédure, approuvée par le conseil d'administration, porte sur deux accords-cadres : le premier pour acheter, dans un délai de six ans, un maximum de 500 bus électriques classiques, le second pour acquérir, dans un délai de quatre ans, un maximum de 100 bus à Haut Niveau de Service (BHNS), soit des trams sur pneus qui peuvent rouler à la fois en site propre et sur la route

De Lijn poursuit ainsi le verdissement de sa flotte.