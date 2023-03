La marque belge de paris sportifs betFIRST veut s’ouvrir de nouveaux marchés à l'international

Une vraie “success story”

betFIRST a joué un rôle de pionnier, en Belgique, dans le secteur des paris sportifs. C’est le premier acteur à avoir obtenu, dès 2012, une licence pour organiser des paris sportifs en ligne. La société, qui emploie près de 45 personnes, a connu une très forte croissance et s’est imposée dans le top 3 des sociétés de paris sportifs sur le marché belge face à des acteurs internationaux. Elle se situe aujourd’hui juste derrière Unibet et au même niveau que Bwin, mais devant Ladbrokes.

De 1,5 million d’euros en 2012, le chiffre d’affaires de Sagevas/betFIRST est passé à plus de 50 millions l’année dernière, avec une rentabilité de l’ordre de 20 %. Et pour le réseau des libraires, la croissance de betFIRST a également été une bonne affaire : l’an dernier, ce sont 10 millions de commissions qui leur ont été versées, soit plus que la marge dégagée sur la vente de journaux.

“La trajectoire de betFIRST au cours de ces 10 dernières années en fait une véritable success story”, explique François le Hodey. Et d’ajouter : “Quand nous avons lancé betFIRST, les professionnels du secteur nous regardaient avec curiosité, sans vraiment croire que nous pourrions être un concurrent dangereux. Nous étions le petit acteur local face à des géants internationaux bien installés sur le marché. Après dix années de travail acharné et de forte croissance, il s’agit maintenant de passer à l’étape suivante et d’accélérer encore la cadence. En réalité, nous réfléchissons depuis trois ans maintenant, avec nos partenaires, à la nécessité de prendre ce virage stratégique. Avec Rothschild et Alexis Murphy, le CEO de l’entreprise, nous allons rencontrer de potentiels partenaires stratégiques, susceptibles d’apporter les complémentarités qui permettront à betFIRST de renforcer sa position en Belgique et d’envisager des développements internationaux.”

betFIRST est contrôlée à plus de 50 % par le groupe IPM et les investisseurs familiaux, en association avec le CEO et l’entrepreneur français Jacques Elalouf, qui détient un tiers du capital.

Priorité à un partenaire industriel

Le profil du partenaire recherché par les actionnaires de betFIRST ? “Nous donnons la priorité à un partenaire industriel qui dispose d’une grande expertise dans ce secteur des paris sportifs ainsi que dans le développement international”, poursuit François le Hodey. Quid des futurs marchés internationaux où la marque betFIRST pourrait s’implanter dans les années à venir ? “Une des forces de betFIRST, c’est sa marque. Nous ne visons pas de zones géographiques définies mais exclusivement les marchés qui sont régulés. Les États-Unis représentent notamment un très grand potentiel”, ajoute encore notre interlocuteur.

Le secteur des paris sportifs est actuellement en phase de consolidation sur le plan international. Et la recherche d’une taille critique devient une nécessité. Les besoins en investissements sont, en effet, croissants, notamment pour l’accès aux droits de diffusion mais aussi pour avoir accès aux “data” à des conditions compétitives. Les mutations technologiques en cours – notamment liée à l’avènement de l’intelligence artificielle (IA) – nécessitent également de se structurer pour disposer d’expertises de plus en plus sophistiquées. C’est dans ce contexte que betFIRST entend bien dans les mois à venir écrire une nouvelle page de son histoire.