"Nous sommes convaincus que le solide parcours de Georges en développement des affaires et ses connaissances approfondies en immuno-oncologie feront de lui un grand leader pour Celyad Oncology", a commenté M. Lussier.

Titulaire de masters en biochimie et en microanalyse et d'un doctorat en microbiologie, Georges Rawadi compte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique, en tant que directeur de recherche, développeur d'affaires, CEO et membre de conseil d'administration. Il a notamment été vice-président du développement commercial et de la propriété intellectuelle au sein de l'entreprise de Mont-Saint-Guibert entre 2014 et 2018.