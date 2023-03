À lire aussi

Les élus – le bourgmestre de Charleroi Paul Magnette (PS), le secrétaire d’Etat à la relance Thomas Dermine (PS) – qui s’était fait connaître par le plan Catch pour faire renaître le site de Caterpillar justement -, le ministre-président Elio Di Rupo (PS) ainsi que le ministre de l’Economie Willy Borsus (MR) s’étaient tous réjouis de la reprise du site par le groupe Merlin, qui assurait pouvoir ouvrir un parc d’attractions “Legoland” prochainement.

”Le patron de Merlin avait pourtant l’air très enthousiaste”

Les autorités espéraient la création de 1500 emplois, en échanges d’aides financières différentes. En vain. D’après nos confrères de l’Echo, le nouveau CEO arrivé en 2023 aurait visité le site mais aurait pris la décision de changer son fusil d’épaule et renforcer plutôt les parcs existants plutôt que de se lancer dans un nouveau projet.

Un changement d’attitude qui a surpris côté wallon. “Le patron de Merlin est venu à Charleroi il y a trois semaines et il avait l’air très enthousiaste. Mais on a senti depuis lundi plusieurs signaux négatifs avant la confirmation par le groupe qu’il renonçait à son projet belge”, explique-t-on du côté du cabinet Borsus., “Le groupe a pris cette décision suite à une évaluation complète de ses activités mondiales. Son diagnostic aboutit à une modification de la stratégie qui consiste à privilégier une consolidation des infrastructures existantes (et en cours de construction) plutôt qu’une expansion des activités”.

Retrouver un autre repreneur

La Wallonie devra donc retrouver un autre potentiel repreneur pour ce site gigantesque. Un défi, alors que les banques sont sous pression et les taux d’intérêt ont fortement augmenté. Emprunter et financer ce genre de projets est donc plus compliqué. La Région n’avait pas encore investi sur le site : les travaux de dépollution devaient commencer dans quelques semaines.

”Même s’il était clair que le 'Head of Terms' signé en août dernier était non liant, c’est évidemment une déception”, a commenté pour sa part le ministre wallon de l’Economie, Willy Borsus, qui veut continuer à “regarder de l’avant”.” Les ambitions européennes et wallonnes de relocalisation industrielle doivent aussi guider notre réflexion”, insiste le ministre.

Plus d’informations en cours de journée.