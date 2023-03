Le nouvel opus de la plateforme de marque Real Magic de Coca-Cola nous transporte dans un musée imaginaire où la célèbre bouteille immortalisée par Andy Warhol va s'inviter dans une série de toiles de grands maîtres comme Turner, Munch, Van Gogh, Hiroshige ou Vermeer, ainsi que dans de nouvelles œuvres de jeunes créateurs issus des quatre coins de la planète.

Développé par le collectif Blitzworks et OpenX, l'agence du groupe britannique WPP en charge de la communication globale de Coca-Cola, le film Masterpiece s'ouvre sur un étudiant en art que l'on devine en panne d'inspiration.

Pour contrer son syndrome de la page blanche, la Divine idylle du graffeur français Aket va littéralement sortir de son cadre et prendre l'initiative qui s'impose : convoquer les plus grands noms du musée et faire appel à leurs chefs-d'œuvre, histoire de raviver l'imaginaire de l'artiste en devenir… Voire celle du spectateur : en visionnant ce spot, beaucoup s'amuseront à tester leurs connaissances en histoire de l'art : de la Jeune Fille à la Perle de Vermeer à la Chambre de Van Gogh à Arles, en passant par le Cri de Munch, le Naufrage de Turner et d'autres œuvres moins connues du grand public que Coca-Cola a eu la bonne idée de présenter sur un site dédié intitulé Masterpiece Gallery.

Recours à l’intelligence artificielle

Réalisé par Henry Scholfield, le même qui a récemment signé le clip Fils de joie pour Stromae, en collaboration avec Academy (production), Electric Studios (animations 2D) et Electric Theatre Collective (effets spéciaux), ce "chef-d'œuvre" autoproclamé de deux minutes aurait également bénéficié des dernières avancées de l'intelligence artificielle génératrice. Selon plusieurs sources, dont Reddit, les créateurs du film auraient en effet utilisé l'outil Stability AI de la start-up Stable Diffusion pour concevoir des images photo-réalistes…

Quoi qu’il en soit, avec ou sans l’aide de ces intelligences artificielles que les artistes ne manqueront pas d’adopter à leur tour à court ou moyen terme, avec ce spot, Coke rend joliment hommage à tout ce petit monde en valorisant l’art pictural d’hier et d’aujourd’hui, et en l’intégrant à son story-telling publicitaire.